Minecraft : Le fer, où en trouver ?

Le fer dans Minecraft

Où trouver du fer ?

Comment fabriquer des lingots de fer ?

Leest une matière première très importante sur. C'est grâce à cette ressource que vous pourrez, notamment, fabriquer de meilleures armures, armes et outils, entre autres. De ce fait, nous vous expliquons dans ce qui suitet, sur le titre de Mojang Studio.Sur, le(ou « fer brut »), obtenu sur des, n'est pas très difficile à obtenir. Il ne s'agit pas d'une matière très commune, mais elle se trouve tout de même assez facilement. C'est, notamment, en vous rendant dans des mines ou en en creusant une vous-même, que vous en récupérerez. De notre côté, nous avons obtenu duà la couche 36 (Y=36) ou encore à celle -17 (Y=-17). De façon générale, ce minerai peut être trouvé entre les couches 320 à -64. Ce bloc se distingue assez facilement des autres : bien qu'il soit gris, il contient des petits carrés jaunes, avec une teinte orangée, en son sein.Notons que vous trouverez, généralement, plusieurscollés les uns aux autres. Ainsi, n'hésitez pas à miner tout autour d'un bloc de minerai, pour récupérer un maximum deNotons que ledoit être miné avec une pioche en pierre, ou supérieure. Évidemment, utiliser une pioche en or ou en diamant est tout à fait possible et vous permettra, d'ailleurs, de gagner du temps.Après avoir récolté du, vous pourrez transformer ladite ressource en lingots. Pour cela, vous aurez nécessairement besoin d'un four. Si vous ne savez pas comment en fabriquer un, sur, voici la recette (exige un établi et plusieurs blocs de pierre).Dès lors, placez le four à l'emplacement de votre choix. Interagissez avec. Positionnez du charbon ou du charbon de bois dans le carré du dessous (sur la partie gauche), et le fer dans celui du haut (comme sur l'image ci-dessous). Après quelques secondes, vous pourrez récupérer des