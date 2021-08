Minecraft : Half-Life 2 s'invite dans le monde cubique

PC Édition Standard → 18,49 € au lieu de 23,95 €, soit 23 % de réduction. Windows 10 Edition → 5,35 € au lieu de 9,99 €, soit 46 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 15,99 € au lieu de 23,95 €, soit 33 % de réduction.

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après Apex Legends , la carte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild , ou encore plus récemment Skyrim , c'est au tour d' Half-Life 2 de faire son apparition dans. Une équipe de créateurs a travaillé durant plusieurs années, cinq pour être plus précis, sur, reprenant alors tous les éléments présents dans le jeu deDans cette reproduction au format XXL d', nous y retrouvons l'ancienne cité minière de Ravenholm, la Citadelle, Vault, ou encore le contenu de l'épisode 1. D'autre part, il contient également le Borealis, un vaisseau de recherche scientifique qui appartient à Aperture Science et qui devait servir de cadre pour Half-Life 3.Selon les dires des créateurs,. Il reste encore des éléments à intégrer qui figurent sur la liste de choses à faire comme le Black Mesa, le laboratoire scientifique, ainsi que l'intégralité de l'épisode 2.Pour les plus curieux,Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :