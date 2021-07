Minecraft : La carte de Zelda: Breath of the Wild recréée par un joueur

PC Edition Standard → 18,49 € au lieu de 23,95 €, soit 23 % de réduction. Windows 10 Edition → 5,35 € au lieu de 9,99 €, soit 46 % de réduction.

Xbox One Edition Standard → 16,99 € au lieu de 23,95 €, soit 29 % de réduction.

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après plusieurs constructions aussi impressionnantes les unes que les autres, c'est au tour de l'une des licences phares ded'avoir le droit à sa place dans le monde deavec la reconstruction à l'identique de la carte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild Bien que le projet lancé par le joueursoit toujours en cours de développement, cette carte deest et sera entièrement disponible en mode survie, et se rapproche indéniablement de l'originale. Sur le forum de Reddit , le builder indique utiliser l'outil WorldPainter à l'échelle 1:2, et a la ferme intention de façonner cette construction avec d'autres créateurs de talent à l'avenir. Par ailleurs, il annonce, pour le plus grand bonheur des joueurs, que sa carte bénéficiera d'une version jouable pour tous à terme.Plusieurs captures d'écran sont disponibles, celles-ci démontrant le travail de, et par lesquelles nous pouvons reconnaître les lieux emblématiques deavec les montagnes d'Hebra ou encore les terres de Gerudo.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :