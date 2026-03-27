Minecraft : Des idées abandonnées ajoutées dans les prochaines mises à jour ?

Mojang réfléchit régulièrement aux nouveautés qui pourraient être intégrées à Minecraft. Mais si le temps nécessaire pour donner vie à certaines idées peut manquer, les développeurs assurent que « Rien n'est jamais exclu ».
Entre l'arrivée de Tiny Takeover et l'annonce de Chaos Cubed
, les mises à jour semblent s'enchaîner à toute allure dans Minecraft
. D'ailleurs, les amoureux des animaux et les explorateurs ont hâte de rencontrer les nouveaux bébés, de parcourir les cavernes de soufre et de trouver les nouveaux blocs de cette région souterraine. Mais que nous réservent les développeurs de Mojang après ces deux ajouts majeurs ?
Des inspirations qui ne manquent pas, mais aussi des idées qu'il est parfois difficile de concrétiser
Les équipes de Mojang informent régulièrement la communauté sur les ajouts à venir au travers de billets de blogs publiés sur le site officiel du jeu, mais aussi via le Minecraft Live, l'événement semestriel qui présente les game drops à venir. Afin d'imaginer ces nouveautés, les idées ne manquent pas dans les locaux. Mais dans une récente interview donnée à GamesRadar
, Anna Lundgren (chef de produit chez Mojang) a fait une révélation surprenante sur ces inspirations.
Elle confie que « rien n'est jamais exclu quant aux possibilités futures »
et que les développeurs ont « toujours plus d'idées qu'on ne peut en réaliser à un instant T, mais j'aime aussi le fait que cela ne signifie pas forcément que certaines choses ne se concrétiseront jamais.
».
Cela signifie que si une idée a été évoquée mais abandonnée, elle peut revenir sur le devant de la scène et devenir une nouvelle fonctionnalité en jeu. D'ailleurs, l'une de ces idées mises de côté et semblant condamnées a récemment été intégrée au jeu.
Le cas du Golem de cuivre, l'exemple le plus connu d'idée abandonnée puis ajoutée à Minecraft
En septembre 2025, Minecraft recevait la mise à jour « The Copper Age » sur le thème du cuivre. Si celle-ci a ajouté la possibilité de fabriquer de l'équipement à base de ce minerai pour votre personnage, l'élément qui a le plus fait parler de lui à l'époque était le Golem de cuivre
. Cet adorable compagnon a pourtant failli ne jamais découvrir le monde cubique car il avait été mis de côté par les développeurs.
Ce dernier avait été présenté pour la première fois en 2021 et avait été finaliste du vote communautaire de cette même année.
Mais il a fallu plusieurs années de patience et de nombreux messages de la communauté pour qu'il fasse officiellement ses débuts en jeu.
Toutes les idées sont donc conservées et peuvent intégrer une future mise à jour de Minecraft. Alors ne perdez pas espoir si un élément annoncé par le passé n'a pas encore été ajouté. Il pourrait arriver dans un futur proche…
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