Minecraft nous donne rendez-vous dans quelques jours pour un Live surprise

En temps normal, Mojang organise deux Minecraft Lives par an pour dévoiler les nouveautés à venir. Mais le développeur a surpris sa communauté en annonçant une conférence spéciale.

Pour les joueurs de Minecraft, le printemps et l'automne ne sont pas synonymes de changement de saison, mais de la tenue d'un nouveau Minecraft Live. Cet événement biannuel est devenu une véritable tradition pour les passionnés de monde cubique. Pour l'occasion, les équipes présentent les mises à jour en cours sur les serveurs tests, dévoilent des « game drops »...

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La première des deux conférences annuelles du titre a eu lieu le 21 mars 2026. En toute logique, les joueurs auraient donc dû patienter jusqu'en septembre pour assister à un nouveau Minecraft Live. Pourtant, une nouvelle conférence va se tenir quelques jours avant le Summer Game Fest.

Un événement surprise organisé pour la toute première fois lors de la TwitchCon

Dans le cadre de la TwitchCon organisée à Rotterdam, Mojang a décidé de gâter les joueurs en confirmant la tenue d'un live bonus. C'est d'ailleurs la première fois qu'une telle conférence est diffusée lors de l'événement.

Sur le site officiel du jeu, un message des développeurs explique que « nous sommes de retour avec une émission bonus. Diffusé en direct, nous présenterons un aperçu des dernières et futures sorties de jeux, obtiendrons des informations exclusives des développeurs, et bien plus encore ! »

En complément, une vidéo révélant la date et l'heure de diffusion a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de Minecraft. Pour l'heure, aucune précision sur les annonces potentielles n'a été donnée. Mais les joueurs partagent leurs suggestions et leurs attentes. Un nom est déjà revenu plusieurs fois sur les forums et les réseaux sociaux : celui de Minecraft Dungeons 2.

Les futures mises à jour, Minecraft Dungeons 2 et plus encore ?

Vu que le titre doit sortir dans le courant de l'année 2026 et qu'une seule vidéo a été diffusée lors du Minecraft Live de printemps, cette nouvelle conférence serait l'occasion idéale pour en apprendre plus sur le jeu et voir des images de gameplay. Mais que les impatients soient rassurés : vous pourrez assister à ce nouveau Minecraft Live dans quelques jours à peine.

L'événement sera retransmis en direct sur tous les canaux officiels de Minecraft le 30 mai 2026 à 17h30, heure française. Notez sans plus attendre la date dans vos agendas cubiques !