Minecraft : Une nouvelle créature révélée sur une décoration de Noël ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 avril 2026 à 11h47
En règle générale, les nouveaux habitants du monde de Minecraft sont annoncés sur le site officiel du jeu ou lors des lives. Mais il semble qu'un détail inédit ait été dévoilé avant l'heure grâce à un objet inattendu.
Minecraft : Une nouvelle créature révélée sur une décoration de Noël ?

Régulièrement, de nouveaux animaux, des monstres ou des montures sont ajoutés à Minecraft au gré des mises à jour. Parmi les derniers exemples en date figurent la refonte visuelle des bébés animaux, le cube de soufre ou encore le chameau momifié. 

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Pour partir à la rencontre de ces habitants, il faut souvent se rendre sur les serveurs tests. Cependant, Mojang se serait fait surprendre par l'un de ses nombreux produits dérivés. En effet, des internautes ont découvert une créature totalement inconnue sur une décoration de Noël qui devrait être disponible dans quelques mois. 

Blub, une nouvelle décoration Minecraft à la silhouette intrigante

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Présenter les décorations de Noël de la collection 2026-2027 au mois d'avril peut sembler un peu précipité. Mais il est fréquent pour certaines marques américaines de révéler ses nouveautés très tôt dans l'année afin d'inciter les consommateurs à les pré-commander. C'est notamment le cas de Hallmark, une enseigne spécialisée dans les cartes de vœux et les ornements. Certains de ses modèles prévus pour Noël prochain sont déjà visibles sur leur site, dont un certain Blub. 

L'article en question possède déjà une fiche produit sur le site de Hallmark. Baptisée « Décoration Minecraft Blub », il est précisé que le produit sera disponible le 10 octobre et que « les fans du célèbre jeu vidéo seront ravis d'ajouter cette décoration de Noël à leur collection, tout en explorant et en créant dans la nouvelle version de ce jeu au style pixelisé ». Cependant, aucune image du produit n'est encore visible, à l'exception d'une silhouette noire. 

Une créature tirée du jeu principal… ou de son nouveau spin-off ?

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Depuis cette découverte, les joueurs de Minecraft s'interrogent. Est-ce que Blub sera ajouté au titre lors d'une mise à jour estivale ou pourrait-il être lié au prochain Minecraft Dungeons 2 ? Sachant que le nouveau spin-off de Minecraft sortira techniquement dans le courant de l'automne, cela pourrait coller avec la date de lancement de la décoration. 

Mais pour l'heure, il ne s'agit là que de spéculations. Il faudra attendre de nouvelles révélations officielles de Mojang pour en apprendre plus sur le mystérieux Blub.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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