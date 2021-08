Minecraft : Un fan de Skyrim a recréé Whiterun

PC Édition Standard → 18,49 € au lieu de 23,95 €, soit 23 % de réduction. Windows 10 Edition → 5,35 € au lieu de 9,99 €, soit 46 % de réduction.

Les joueurs dene cessent de nous impressionner avec leurs constructions toujours plus folles. Après la carte de Breath of the Wild et la récente création de la ville de Bonsai Plaza d' Apex Legends dans le monde cubique, c'est désormais au tour de Skyrim de s'inviter dans le titre deavec la reproduction dePour les non-amateurs deest l'une des neuf grandes villes de la province de Bordeciel, mais elle est aussi la capitale et l'un des lieux les plus emblématiques et facilement reconnaissables du titre.Sur Reddit, l'utilisateur et joueurn'a pas hésité à partager l'amour qu'il éprouvait pour la licence de, et a donc partagé sa reproduction de. Nous pouvons y voir la structure très complexe de Fort-Dragon, faite de bois et de poutres, dominant ainsi la ville. Par ailleurs, il n'a pas oublié d'inclure la salle de Jorrvaskr, connue pour accueillir les Compagnons, ainsi que la Forgeciel, la Basse-Forge et ses trois quartiers, à savoir Plaines, Vent et Nuages. D'après ses dires, il lui aura fallu en tout un mois de travail pour cette construction.Malheureusement, aucune indication ne permet de savoir si ce monde de Minecraft est disponible en téléchargement ou non.