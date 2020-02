Minecraft : Commandes, la liste complète

Retrouvez la liste de toutes les commandes de la console indispensables à la bonne gestion d'un serveur Minecraft, ou tout simplement de votre partie personnelle.

Comment utiliser la console et les commandes dans Minecraft ?

PC & Mac (Windows 10 ou Java) : Appuyez sur la Touche T de votre clavier.

Xbox One : Appuyez sur la bouton droit de la flèche directionnelle.

Nintendo Switch : Appuyez sur la bouton droit de la flèche directionnelle de votre Joy-Con ou sur la flèche directionnelle de votre manette Pro.

Comment voler sur Minecraft ?

Liste des commandes de la console Minecraft

Aide

/help [Nom de la commande]

Raccourcis pour cibler les joueurs

@s → Cible le joueur exécutant la commande, vous probablement.

@p → Cible le joueur le plus proche de vous.

@r → Cible un joueur aléatoirement dans votre partie.

@a → Cible tous les joueurs de votre partie.

@e → Cible toutes les entités de la partie, incluant les joueurs, les animaux mais aussi les monstres.

Enchantement

/enchant [Joueur] [Enchantement souhaité] [Niveau]

/enchant @s minecraft:sharpness 5

Expérience

/experience add [Joueur] [Montant]

Difficulté en jeu

/difficulty [Difficulté] easy → facile, les créatures hostiles apparaissent mais n'infligent que très peu de dégâts. La barre de faim baisse avec le temps, mais laisse le joueur avec 10 cœurs minimum. normal → normale, les ennemis sont un peu plus dangereux, infligeant, comme vous vous en doutez, un peu plus de dégâts. La barre de faim baisse également avec le temps, pouvant faire descendre la vie du joueur jusqu'à un demi-cœur. hard → difficile, les créatures hostiles sont bien plus puissantes et mortelles. Le joueur peut également mourir de faim si il ne fait pas attention. peaceful → paisible, pourquoi tant d'agressivité ? Dans cette difficulté, les ennemis n'existent pas et les dangers de mort ne se limitent qu'à la chute, la noyade ou au feu.



Mode de jeu

/gamemode [Mode de jeu] adventure → aventure, un mode de jeu destiné, principalement, aux cartes créées par les joueurs, limitant grandement le gameplay habituel. creative → créatif, ce mode retire tous l'aspect survie de Minecraft et permet aux joueurs de laisser libre cours à leur créativité en leur proposant l'entièreté des ressources disponibles dans Minecraft. spectator → spectateur, vous permet de voler rapidement tout en traversant tous les murs et structures s'opposant à vous. survival → survie, le mode de jeu par défaut de Minecraft dans lequel les joueurs devront collecter des ressources afin de survivre au monde qui les entoure.



Don (Give)

/give [Joueur] [Ressource] [Montant]

/give @p minecraft:obsidian 64

Tuer (Kill)

/kill [Joueur]

/kill @r

Localiser un biome

/locatebiome [Nom du biome]

Localiser une structure

/locate [Nom de la structure]

Invocation (Summon)

/summon [Nom de l'entité]

Téléportation (TP)

/tp [Joueur] X Y Z

/tp Alpha Lambda

Temps (Time)

/time set [Valeur textuelle ou la valeur numérique] day → valeur : 1000 → jour midnight → valeur : 18000 → minuit night → valeur : 13000 → nuit noon → valeur : 6000 → midi

/time add [Valeur numérique]

Météo (Weather)

/weather [Météo] clear → un beau ciel bleu, bien dégagé, où le soleil domine le tout. rain → une pluie battante tombera sur vous. thunder → un grondement fracassant déchire le ciel, d'où de violents éclairs surgissent.



Les autres commandes

/kick [Joueur] Permet d'expulser un joueur de votre partie.

/list Affiche la liste des joueurs connectés actuellement à votre serveur.

/msg [Joueur] [Message] Permet d'envoyer un message privé à un ou plusieurs joueurs.

/op [Joueur] Accorde le statut d'opérateur à un joueur.

/seed Indique le seed, francisé en graîne, du monde sur lequel vous vous situez



Que vous soyez l'heureux propriétaire d'un serveurou bien un joueur plus occasionnel évoluant sur une partie solo, connaître quelques-unes desproposées par la console de Minecraft pourrait s'avérer, dans certains cas, particulièrement pratique. Nous vous proposons de retrouver, ci-dessous,du plus célèbre des bacs à sable.Avant toute chose, pensez à activer, lors de la création de votre monde, si vous êtes sur une partie solo, l'option des "Commandes", laquelle pourra être trouvée dans "Plus d'options...". Ensuite, le bouton sur lequel appuyer pour activer la console dépendra de la plateforme sur laquelle vous jouez à Minecraft :Malheureusement, si vous disposez d'une PlayStation 4, vous ne serez pas en mesure de pouvoir entrer des, seulement modifier quelques options si vous en avez l'autorisation.Aucune commande, à proprement parler, ne donne la capacité de voler dans. Cependant, si vous changez le mode de jeu en utilisant la"/gamemode creative", cette dernière vous permettra, après avoir appuyé à deux reprises sur votre touche de saut, de vous envoler. Si la vitesse de vol, sur PC, ne vous satisfait pas, vous avez toujours la possibilité d'activer le mode Spectateur en appuyant simultanément sur les touches F3 et N, lequel vous autorisera à vous déplacer librement tout en traversant les murs. Si vous faites tourner la roulette de votre souris, vous augmenterez ou diminuerez facilement votre vitesse de déplacement.Comme annoncé, un peu plus haut, vous retrouverez ci-dessous la liste complète des commandes disponibles par l'intermédiaire de la console. Bien évidemment, il se peut que d'ici quelques semaines de nouvelles commandes arrivent et nous ne manquerons pas de mettre à jour ce guide.Si vous souhaitez des informations complémentaires sur certaines, vous pouvez utiliser celle-ci :Ces raccourcis peuvent être utiles pour remplacer la variable [Joueur] que vous verrez la plupart du temps pour les commandes.Vous pouvez, si vous le souhaitez, enchanter l'objet tenu dans votre main avec un enchantement spécifique. Bien évidemment, vous ne pouvez utiliser cette commande que sur des objets en capacité d'être enchantés tout en étant accompagné d'un niveau d'enchantement compatible. Oubliez les enchantements Fortune III sur votre dernier briquet.Avec lasus-citée, vous obtiendrez, en cas de tenue d'une épée dans votre main, une belle épée dotée de l'enchantement Tranchant V, ce dernier augmentant la puissance de vos attaques de (5 * 0,625) 3,125 cœurs.Cette commande peut s'avérer pratique pour les plus fainéants et ceux n'ayant pas le courage d'aller tuer quelques monstres pour atteindre le niveau suffisant pour le prochain enchantement.Si vous trouvez Minecraft bien trop facile à votre goût, vous avez la possibilité de changer rapidement et en unela difficulté de votre aventure.Cette commande est utile pour changer en un instant de mode de jeu.Cette commande vous permettra de donner à un joueur spécifique un montant défini d'une ressource choisie.Avec l'exemple précédent, le joueur le plus proche de vous recevra un stack de 64 blocs d'Obsidienne, plutôt pratique pour créer une huit portails du Nether.Comme son nom le laisse sous-entendre, cette commande vous permettra de tuer un joueur connecté sur votre serveurL'exemple tuera aléatoirement l'un des joueurs de la partie, une alternative à la roulette russe...Avec l'ajout constant de nouveaux biomes dans l'univers de, lapour localiser un biome particulier pourrait s'avérer intéressante pour celles et ceux qui aimeraient découvrir les nouveautés apportées par ces derniers, telles que les blocs ou encore la faune. Si vous avez envie d'évoluer dans des conditions spécifiques, notamment celles offertes par les divers biomes, la commande locatebiome fera votre bonheur. Vous n'aurez qu'à la renseigner dans votre console et faire défiler les noms des différents biomes avant de sélectionner celui souhaité. Les coordonnées du biome correspondant le plus proche vous seront communiquées, lesquelles seront utiles pour vous rendre à votre destination avec ou sans, pour les plus courageux, la commande /tp.Après la commande de localisation de biome, celle des structures pourrait également s'avérer utile. Cette dernière vous communiquera les coordonnées de la structure définie la plus proche, parmi lesquelles vous retrouverez les Mineshaft, les ruines des océans, les Villages, les cabanes abandonnées...Cette commande est, plus ou moins, similaire à lasauf qu'elle ne fera pas apparaître des ressources mais des entités telles que des monstres ou animaux. Vous n'aurez qu'à renseigner le nom de l'entité souhaitée pour la voir apparaître, comme par magie, devant vos yeux ébahis.La téléportation est un outil particulièrement pratique pour celles et ceux n'ayant pas le courage de parcourir de longues distances. La commande vous permettra de vous téléporter, ou une autre personne, à des coordonnées XYZ spécifiques. Bien sûr, le point Y déterminera la hauteur à laquelle vous apparaîtrez. Le niveau de la mer étant défini à 62 sur, nous vous conseillons, si vous ne connaissez pas le terrain, de ne pas renseigner une valeur inférieure à celle-ci, afin de vous éviter, au maximum, de mourir dans d'atroces souffrances. Si vous souhaitez vous téléportez à la même hauteur que celle à laquelle vous vous situez en tapant la, vous n'aurez qu'à utiliser la valeur "~", cette dernière pouvant étant valable pour les points X et Y.Il est aussi tout à fait possible de téléporter un joueur sur un autre. Partons du principe que le joueur Alpha souhaite être envoyé aux côtés du joueur Lambda, vous n'aurez qu'à exécuter la commande suivante pour lancer la téléportation.Grâce à cette commande, vous aurez l'occasion d'influer sur le cycle jour/nuit comme bon vous semble. Cette dernière s’avérera indispensable lorsque la nuit approche et que vous êtes cerné par une armée composée de dizaines de squelettes et de zombies. Quelques options, aisément mémorisables, sont prédéfinies dans le jeu afin de faciliter les changements d'heure en une fraction de seconde, à moins que vous aimiez les chiffres en préférant rentrer directement des valeurs numériques.Maintenant que vous êtes en capacité de gérer les cycles, ne serait-ce pas pratique de modifier à la volée les conditions météorologiques de votre environnement ? 