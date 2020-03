Minecraft : Comment élever des tortues pour avoir des œufs et bébés ?

Faire de l'élevage de tortues sur Minecraft n'est pas chose aisée. Cependant, notre guide devrait vous y aider, vous permettant de comprendre les rouages de cet élevage si particulier dans le bac à sable de Mojang.

Comment et où trouver des tortues ?

Élevage de tortues dans Minecraft

Éclosion des œufs de tortue

Bébés tortues

Les tortues apparaissent dans le monde normal sur les plages chaudes. Si vous avez un peu de chances, vous aurez même l'occasion de rencontrer des groupes de tortues (jusqu'à cinq), lesquelles seront accompagnées de bébés tortues. Tout d'abord, comme dans tout autre élevage de Minecraft, vous aurez besoin de deux tortues. Cependant, pour espérer un quelconque rapprochement entre vos deux tortues, plusieurs conditions devront être réunies. En effet, les tortues ont besoin d'être sur du sable pour s'accoupler afin qu'elles puissent pondre leurs œufs en toute sécurité. Une fois sur du sable, vous n'aurez plus qu'à nourrir les tortues avec des herbes aquatiques (seagrass en anglais), des cœurs, attestant de la réussite du processus, devraient apparaître. Le joueur qui aura été à l'origine de cette action recevra entre 1 et 7 points d'expérience. Si du sable est présent dans un rayon de deux blocs, l'une des deux tortues se mettra à creuser afin d'y pondre un œuf de tortue. Si aucun bloc de sable n'est à sa disposition, la tortue tournera malheureusement en rond. Il est important de préciser que les tortues ne pondront des œufs que sur leur plage d'origine, la plage sur laquelle elles sont nées. De ce fait, si vous souhaitez avoir des tortues au plus près de votre habitat, l'œuf fraîchement pondu devra être ramassé avec une pioche dotée de l'enchantement Toucher de soie (Silk touch en anglais) et replacé sur du sable. Bien évidemment, comme pour les autres animaux présents dans Minecraft, cinq minutes seront nécessaires pour que les tortues puissent, de nouveau, s'accoupler. L'éclosion des œufs de tortue, passant par plusieurs étapes, prendra plusieurs jours, et n'écloront, d'ailleurs, que la nuit. En attendant leur éclosion, vous devrez à tout prix prendre soin de ces œufs et tout faire pour les protéger. N'hésitez pas à les entourer d'une clôture ou à les enfermer entre quelques blocs afin que les zombies rôdant aux alentours ne les piétinent pas. Les bébés tortues mettront, approximativement, 20 minutes pour devenir adultes. Bien sûr, cette dernière pourra être accélérée si vous nourrissez ces bébés avec des herbes aquatiques. Une dizaine devrait suffire pour obtenir une tortue adulte, laquelle laissera derrière elle une écaille, vous permettant, lorsque vous serez en possession de cinq d'entre elles, de fabriquer une carapace de tortue, en suivant le modèle d'un casque, vous donnant la capacité de respirer 15 secondes de plus sous l'eau.