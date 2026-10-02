Minecraft dévoile un tout nouveau biome souterrain complètement givré

Pour terminer 2026 en beauté, Mojang confirme qu'un nouveau biome fer ses débuts dans Minecraft avec le dernier Game Drop de 2026. Mais pensez à prévoir un équipement bien chaud avant de l'explorer.

La découverte d'un nouveau biome est toujours très attendue par les joueurs de Minecraft. Chaque environnement ajouté est l'occasion d'explorer un lieu inconnu, de trouver de nouveaux matériaux à utiliser mais aussi de combattre de nouvelles créatures.

Mais certains d'entre vous peuvent d'ores et déjà découvrir les secrets du tout nouveau biome du titre grâce à la dernière Snapshot version. Depuis le 30 septembre 2026, la preview 26.60.29 est disponible et elle permet de découvrir les cavernes de glace.

Un premier aperçu des cavernes de glace de Minecraft

Annoncé lors du Minecraft Live du 26 septembre dernier, ce nouveau biome souterrain est constitué de glace compactée, de cristaux de glace, de stalactites de glace et de calcite.

En explorant ces cavernes givrées, les explorateurs pourront donc faire le plein de minerais et de matériaux glacés. D'autant que certains de ces minerais seront visibles, incrustés dans les parois glacées. Mais le froid mordant sera opposé à la chaleur extrême car des cascades de lave vous attendront au détour d'un chemin enneigé.

Cependant, ce biome synonyme de froid mordant n'est pas désertique pour autant. Entre ses parcelles de neige et ses aquifères, les joueurs pourraient bien faire de mauvaises rencontres. Les cavernes de glace abritent entre autres des vagabonds, des zombies gelés ainsi que des poulpes luisants.

Attention aux effets du froid sur votre personnage

Plus encore que les zombies gelés et leurs boules de neige, ce nouveau biome pourrait bien faire du mal à votre personnage. En effet, il pourra être affecté par l'altération d'état Gel. Dans un premier temps, le froid va réduire les capacités de saut de votre héros. Puis progressivement, le froid va infliger des dégâts. Il sera donc nécessaire de partir bien équipé, d'autant qu'il a été confirmé que l'armure en cuir (si elle protège) ne supprime pas complètement l'effet Gel.

Si elle est disponible en test, cette nouveauté fera partie du dernier Game Drop de 2026, très attendu par la communauté. Cependant, aucune date de sortie n'a encore été communiquée. Alors amis explorateurs, faites encore preuve d'un peu de patience…