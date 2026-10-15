Minecraft propose un nouveau bloc et un ajout musical

La Snapshot 4 de la version 26.4 de Minecraft permet de profiter de deux nouveautés qui vont plaire aux explorateurs et aux bâtisseurs de mondes.

Les Snapshots sont l'occasion pour les utilisateurs de la Java Edition de Minecraft de tester les nouveautés avant le reste de la communauté. C'est généralement via ce système que de nouveaux blocs sont ajoutés au titre. La version 26.4 Snapshot 4 n'échappe pas à la règle en proposant un bloc givré faisant directement référence au biome récemment annoncé.

Attention : glace fragile et playlists en approche dans Minecraft

La première nouveauté majeure est le bloc de glace fragile. Pouvant apparaître dans les cavernes de glace, ce dernier risque fort d'intimider les explorateurs. En effet, quand un joueur marche sur ce bloc, il va se fissurer progressivement jusqu'à se briser. Toutefois, il est possible de le ramasser en utilisant l'enchantement Toucher de soie. Précisons également que le zombie gelé peut marcher sur ce bloc sans le fissurer.

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Quant à la deuxième nouveauté de la Snapshot 4, elle va plaire aux mélomanes. Grâce à une simple construction, les joueurs pourront créer une playlist de jukebox permettant de jouer de la musique sans avoir à changer de disques. Pour cela, il suffit de placer un coffre, un coffre piégé ou un coffre en cuivre directement au-dessus d'un jukebox. Puis le jukebox lancera automatiquement et répétera les musiques dans l'ordre de leur emplacement.

D'autres améliorations à découvrir dès maintenant

La Snapshot 4 de la version 26.4 apporte également quelques ajustements sur les monstres que vous pouvez rencontrer. Désormais, tous les zombies sont immunisés contre le gel. Il est aussi précisé que les noyés se transforment désormais en zombies avant de devenir des zombies gelés lorsqu'ils sont dans la neige poudreuse.

Les sons de glace ont également été améliorés pour renforcer l'immersion avec des sons différents s'ils sont manipulés ou si les joueurs marchent dessus. Enfin, de nombreux bugs ont été corrigés. Toutes ces nouveautés vous attendent dès à présent avant d'arriver de manière générale dans le dernier Game Drop de 2026, prévu pour la fin de l'année.