Minecraft nous invitera à explorer un nouveau biome dans quelques mois

Lors du Minecraft Live du 21 mars 2026, Mojang a annoncé quelques-unes des surprises prévues pour le prochain drop de 2026, dont une qui devrait ravir les explorateurs et les passionnés de spéléologie.

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Explorez les cavernes de soufre dans le prochain drop de Minecraft

Le cube de soufre, un « compagnon » aux capacités étonnantes

Pour les amateurs de construction et d'exploration dans des contrées cubiques, le deuxième jour du printemps 2026 était marqué par la diffusion du Minecraft Live. Cette conférence incontournable permet de découvrir le contenu des mises à jour à venir et des nouveautés proposées prochainement sur les serveurs tests deAprès la refonte visuelle des bébés animaux, les développeurs ont décidé de gâter les joueurs avec une surprise majeure :. Cela s'accompagne de nouveaux blocs à utiliser dans vos créations, mais aussi de nouvelles rencontres pour le moins surprenantes.Faisant partiele nouvel biome intégré à Minecraft sera. Celles-ci ne seront accessibles que dans les souterrains, sont composées de bassins sulfureux et de piliers faits de blocs de soufre et de cinabre. Mais attention à l'effet Nausée appliqué quand les joueurs se rapprochent des bassins.Une fois minés et récoltés,. Mais au milieu de ces blocs immobiles, de petits cubes avec des yeux risquent de croiser votre route. Les cavernes de souffre abritent en effet une nouvelle créature : le cube de souffre.Le cube de soufre est une créature qui ne peut être rencontrée que dans les cavernes de soufre. Derrière son allure amicale et ses grands yeux, ce cube qui bouge cache en réalité un talent atypique d'ordinaire réservé aux slimes. En effet,Mais plus étonnant encore :En lui donnant des bûches, le cube rebondit et peut être utilisé comme projectile contre des menaces ennemies. S'il dévore un bloc de glace, il se mettra à glisser comme un palet de hockey. Enfin, s'il dévore un cube de laine, il deviendra plus léger et sa vitesse de chute sera ralentie.Toutes ces nouveautés seront à découvrir dans la mise à jour Chaos Cubed, prévue pour le deuxième trimestre 2026 sans date plus précise pour le moment.