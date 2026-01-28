Minecraft continue d'ajouter des bébés mobs super minions, cette fois pour les animaux aquatiques

Mojang continue de faire fondre le cœur des joueurs. Après les poulains et les porcelets, le studio dévoile de nouvelles versions adorables des créatures aquatiques. Mieux encore, un nouvel objet très attendu permet désormais de figer leur croissance pour toujours.
La révolution esthétique continue dans l'univers cubique de Mojang. Si les premières annonces de l'année avaient déjà donné le ton avec la refonte des animaux de la ferme
, le studio passe désormais à la vitesse supérieure. Il ne s'agit plus simplement de réduire la taille des modèles adultes pour créer des bébés, mais bien de leur offrir une identité visuelle et sonore propre
. Après avoir découvert les nouveaux agneaux, lapins et poulains, c'est au tour de la faune aquatique de recevoir un traitement de faveur dans Minecraft
, qui risque de faire craquer plus d'un joueur.
Les tortues et axolotls font peau neuve
Si les porcelets avaient conquis le cœur de la communauté lors de la précédente vague de révélations, ils viennent probablement de se faire détrôner. Mojang a levé le voile sur les nouveaux modèles des bébés tortues, et le résultat est tout simplement magnifique
. Ces créatures sont décrites par les développeurs comme étant parmi les plus petites du jeu.
Le souci du détail est impressionnant avec de minuscules nageoires qui les traînent sur le sable au design unique de leur œil composé d'un seul pixel, tout a été pensé pour maximiser l'aspect mignon. Mais les tortues ne sont pas les seules concernées. Les dauphins, les calmars, les calmars luisants et les très populaires axolotls bénéficient également de cette refonte complète
. L'objectif est de rendre l'élevage et l'interaction avec ces créatures beaucoup plus attachants et immersifs qu'auparavant.
Le Pissenlit doré, l'objet que tout le monde attendait
Au-delà de l'aspect cosmétique, c'est une véritable révolution de gameplay qui accompagne ces changements visuels. Combien de fois avez-vous souhaité que votre chiot ou votre chaton virtuel reste petit pour toujours ? Mojang a entendu cette demande récurrente et introduit un nouvel objet craftable, le Pissenlit doré
(Golden Dandelion en version anglaise).
Son fonctionnement est simple mais redoutablement efficace. Il vous suffit de combiner un pissenlit classique avec huit lingots d'or dans votre table de craft. Une fois l'objet obtenu, il ne vous reste plus qu'à l'équiper et à effectuer un clic droit sur n'importe quel bébé animal. Le résultat est immédiat étant donné que la créature ne grandira plus jamais et ne se transformera pas en son modèle adulte
.
La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'attendre indéfiniment pour tester ces nouveautés. Les cinq nouveaux mobs aquatiques, ainsi que tous les bébés précédemment révélés et le fameux Pissenlit doré, sont d'ores et déjà disponibles dans les snapshots Java et les previews Bedrock de Minecraf
t. C'est l'occasion idéale pour les joueurs de commencer à planifier leurs futurs élevages perpétuels. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les détails de la snapshot 5 du patch 26.1 de Minecraft ici
.
Pour progresser si vous venez de débuter, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de nos guides Minecraft
. Vous y trouverez notamment nos astuces pour trouver du diamant
ou le tutoriel pour fabriquer la nouvelle lance
.
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