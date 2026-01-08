Minecraft va proposer de nouvelles versions de vos bébés animaux préférés

Un vent de mignonnerie souffle sur les serveurs tests de Minecraft. Mojang vient de confirmer que de nouveaux visuels pour les bébés animaux étaient actuellement en test avec une petite surprise pour donner encore plus de personnalité à ces petits.
De nombreux animaux peuplent le monde cubique de Minecraft
. Certains peuvent être domptés et utilisés comme montures, tandis que d'autres deviennent des compagnons de ferme. D'ailleurs, les joueurs peuvent également croiser les petits de certains animaux de ferme, comme le veau, le porcelet ou le bébé ocelot.
Mais ces petits compagnons ont décidé de commencer 2026 en adoptant un nouveau look. Les développeurs de Minecraft travaillent actuellement sur une mise à jour consacrée aux bébés animaux,
annonçant notamment de nouveaux visuels pour les bébés animaux du jeu.
Un tout nouveau look pour 8 bébés animaux emblématiques de Minecraft
À l'heure actuelle, les bébés animaux de ferme dans Minecraft sont des versions miniatures des créatures adultes possédant une tête légèrement disproportionnée. Mais avec cette future mise à jour, les jeunes animaux bénéficieront de « textures et de modèles uniques qui confèrent à chaque bébé créature une apparence et une identité adorables !
» d'après la réalisatrice Agnes Larsson.La mise à jour visuelle concernera les louveteaux, les chatons, les porcelets, les veaux, les poussins, les bébés ocelots, les agneaux et les lapereaux.
En plus de leur nouveau look, certains bébés animaux auront droit à quelques extras. Ce sera notamment le cas des chatons, des porcelets ou encore des louveteaux qui pourront émettre des sons uniques pour renforcer l'immersion et les rendre plus attachants
.
Une manière plus simple de nommer vos compagnons animaux
Cette même mise à jour va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui devrait combler les amateurs de personnalisation et d'histoires. Jusqu'à présent, pour utiliser une étiquette nominative sur un animal, il fallait impérativement l'obtenir via le butin généré, la pêcher ou l'échanger avec un bibliothécaire. Mais avec cette mise à jour, l'étiquette pourra être fabriquée via l'établi.
Vous aurez simplement besoin de papier et de n'importe quelle pépite de métal.
Ces nouveautés sont d'ores et déjà disponibles sur les serveurs tests. Quant au reste des joueurs, ils devront encore patienter avant de les voir arriver sur la version classique de Minecraft. Mojang n'a pas encore donné de date précisé, mais cette mise à jour dédiée aux bébés animaux pourrait arriver dans le courant du printemps 2026.
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