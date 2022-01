Minecraft annonce une collaboration avec PUMA

Watch while we leap into a new collaboration with @PUMA coming soon! #PUMAxMinecraft pic.twitter.com/hVciHRJslU — Minecraft (@Minecraft) January 21, 2022

Les collaborations entre les marques et les jeux vidéo sont très nombreuses ces derniers mois. Si Fortnite domine sans aucun doute les débats, avec moult partenariats, apportant une pléthore de skins issus de la culture populaire,. Nous avons pu voir arriver, ces derniers temps, plusieurs DLC spéciaux, permettant d'implanter en jeu des univers bien différents, tels que Jurassic World ou encore Star Wars En ce début d'année 2022, une nouvelle collaboration, bien différente de ce que nous avons connu, a été annoncée., bien que les détails de ce partenariat n'aient pas été communiqués. Il se peut que des skins à l'effigie de certains vêtements de la marque arrivent en jeu, et inversement, que PUMA propose une collection de vêtements à l'image deNous en saurons un peu plus dans les jours à venir. Les développeurs sont « impatients de nous en révéler davantage ».Rappelons que 2022 sera également une très bonne année pour les joueurs de, qui accueilleront une nouvelle mise à jour majeure, la version 1.19 nommée « Wild Update ». Elle apportera, entre autres choses, deux biomes et des grenouilles. Vous pouvez retrouver plus d'informations à son sujet ici