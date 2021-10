Minecraft : La version 1.19, nommée Wild Update, arrivera en 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors même que la deuxième partie de Caves and Cliffs, version 1.18 de, n'est pas encore sortie, mais qui doit arriver d'ici quelques semaines, chose qui a été réitérée par les développeurs à l'occasion du Minecraft Live 2021, Mojang Studios, en charge du développement, a bien évidemment profité de l'événement pour nous en dire un peu plus sur le futur de son jeu. Ainsi, quelque part en 2022 (aucune fenêtre n'a été indiquée), nous découvrironsParmi les nouveautés qui sont à attendre, Mojang nous promet. Si les marais de mangrove s'installeront un peu plus dans ce monde, les joueurs vont être ravis de voir que l'une de leurs demandes verra enfin le jour : les bateaux pourront avoir des coffres. Nous apprenons également que les grenouilles feront leur arrivée. Toutefois, une mauvaise nouvelle a également été annoncée, puisque. Les développeurs s'expliquent en estimant que l'expérience a encore besoin d'un peu de temps avant d'être parfaitement jouable.Pour ce qui est de Caves and Cliffs deuxième partie, Mojang affirme que les sommets seront encore plus haut, mais que les profondeurs seront plus profondes, augmentant alors les possibilités et surtout l'exploration. Selon les dires des développeurs, si vous chargez une sauvegarde, après que la mise à jour ait été effectuée, des grottes normalement non générées seront présentes. Nous devrions découvrir tout cela d'ici la fin de l'année.Pour ce qui est de la, aucune date de sortie n'a été indiquée. Toutefois, même si nous allons en savoir plus au cours des prochains mois, Mojang a pour habitude de lancer ses mises à jour majeures au début de l'été. Juin ou juillet 2022 pourraient donc être ciblés.