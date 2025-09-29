Minecraft annonce un crossover épique avec l'un des mangas les plus populaires au monde

Si nous vous disons Genkidama, Super Saiyan et vœu au dragon, à quoi pensez-vous ? Tout juste et cet univers légendaire se prépare à arriver dans Minecraft de deux façons différentes.
Les collaborations se sont multipliées dans Minecraft
ces dernières années. Cela n'a d'ailleurs pas manqué de combler les passionnés de Sonic, de personnages de DC Comics, de Bob l'éponge ou encore de Hello Kitty
.
Mais le 27 septembre 2025, pendant la deuxième édition annuelle du Minecraft LIVE, Mojang a surpris la communauté en annonçant un DLC avec les héros de Dragon Ball Z
.
Goku, Picolo, Vegeta et les autres prêts à rejoindre le monde cubique de Steve
Dans une courte vidéo partagée sur le compte X/Twitter du jeu, nous pouvons voir l'imposant Shenron apparaître devant un personnage faisant un vœu. Le grand dragon le réalise en offrant au chanceux une transformation en Super Saiyan. Ce détail emblématique pour toute la génération du Club Dorothée est d'ailleurs le premier cadeau de cette collaboration explosive. Vous pouvez obtenir dès maintenant la célèbre coiffure dorée pour votre personnage en vous rendant sur le Minecraft Marketplace
.
Mais la pièce de résistance reste l'apparition de Son Goku, Vegeta, Krillin, Piccolo et Gohan
. Ce groupe iconique suggère que le futur DLC Dragon Ball Z pourrait être similaire à celui proposé pour le lancement du film Superman
de James Gunn. Il pourrait donc s'agir d'un pack de costumes ou bien d'un contenu additionnel plus conséquent avec un mode bonus créé pour l'occasion. Cela permettrait notamment d'utiliser le Kaméhaméha visible dans les toutes dernières secondes du trailer.
Quand sera-t-il possible d'invoquer les personnages de Dragon Ball Z dans Minecraft ?
La communauté amatrice de mangas a donc hâte de découvrir ce crossover avec Toei Animation et d'incarner les personnages cultes de Dragon Ball Z. Mais une question demeure : quand ce DLC sera-t-il lancé ? Aucun indice n'est partagé dans la bande-annonce et les responsables de Mojang n'ont pas donné plus de précisions lors du Minecraft LIVE.
Il a seulement été confirmé que ce contenu additionnel sortira en 2025,
sans date plus précise pour le moment. Alors patience chers combattants : Mojang est parti en quête des 7 boules de cristal pour pouvoir invoquer Shenron dans le monde de Minecraft !
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