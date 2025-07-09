Minecraft célèbre la sortie du film Superman avec une surprise gratuite pour tous

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 juillet 2025 à 14h47
Si vous aimez Minecraft et les aventures du célèbre super-héros au slip rouge, Mojang vous gâte à l'occasion de la sortie en salles du nouveau film de James Gunn. Découvrez comment récupérer cette surprise thématique.
Minecraft célèbre la sortie du film Superman avec une surprise gratuite pour tous
Superman a toujours inspiré les joueurs de Minecraft les plus créatifs. D'ailleurs, il suffit de taper « Minecraft Superman » dans votre barre de recherches pour découvrir de nombreuses réalisations représentant le super-héros de Métropolis et son célèbre logo apposé sur son torse. Mais aujourd'hui, Mojang va plus loin en proposant des collaborations en jeu avec de nombreux projets cinématographiques, dont Minecraft le film

C'est donc sans surprise que l'éditeur a dévoilé un pack de tenues représentant les personnages du film Superman de James Gunn, proposé dans les salles obscures depuis le 9 juillet 2025.

Superman et son entourage déclinés en costumes exclusifs pour les joueurs Minecraft

Le pack en question, « Superman Skin Pack », offre à vos personnages la possibilité de porter les tenues de 5 personnages vus dans le film, à savoir Lois Lane, Mr. Terrific, Hawkgirl, Green Lantern et Superman. Idéal pour tous les passionnés de comics, cette collaboration permet également de profiter de nouvelles tenues gratuitement.

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En effet, pour la plus grande joie des petits et des grands explorateurs du monde cubique, ce contenu cosmétique est gratuit. D'ailleurs, vous pouvez le récupérer en moins de deux minutes. 

Comment récupérer le Superman Skin Pack dans Minecraft ?

Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans le Marketplace de Minecraft. Faites défiler les catégories jusqu'à voir apparaitre à l'écran la section « Recently Added DLC ». Le Superman Skin Pack sera l'un des premiers visibles et il est indiqué un grand FREE vert en lieu et place des Minecoins. Cliquez simplement sur « Get this item » pour qu'il soit téléchargé et intégré à votre version. S'il n'est pas visible malgré tout, vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur ce lien.

 
 
 
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Les cosmétiques en question sont utilisables dans la Bedrock Edition de Minecraft. Mais ce ne serait pas la seule surprise prévue par Mojang pour célébrer le retour de Superman sur grand écran. Dans un message partagé sur Instagram, les équipes de développement ont récemment invité les joueurs à « rester à l'écoute pour le DLC Superman qui arrive bientôt ». Affaire à suivre donc !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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