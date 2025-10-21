MindsEye : D'anciens employés dénoncent la mauvaise gestion de Leslie Benzies

Si MindsEye était resté très discret depuis son lancement, le jeu de Leslie Benzies revient sur le devant de l'actualité pour des raisons surprenantes. Plusieurs témoignages d'employés reviennent sur des rires, des « sabotages » et plus encore.

Les sombres coulisses du développement de MindsEye révélées au grand jour

Je trouve dégoûtant que quelqu'un puisse s'asseoir parmi nous, se comporter de la sorte et continuer à travailler ici.

Un crunch très long et des supérieurs se moquant des éléments à corriger