MindsEye : D'anciens employés dénoncent la mauvaise gestion de Leslie Benzies

Si MindsEye était resté très discret depuis son lancement, le jeu de Leslie Benzies revient sur le devant de l'actualité pour des raisons surprenantes. Plusieurs témoignages d'employés reviennent sur des rires, des « sabotages » et plus encore.
Lancé en juin 2025, MindsEye
n'a pas connu le lancement qu'il espérait. Pire encore, le titre imaginé par Leslie Benzies (ancien développeur chez Rockstar Games) est sous le feu des critiques depuis ses débuts, tant du côté de la presse que des joueurs. Cet accueil glacial, cumulé à de nombreux problèmes d'optimisation, semble d'ailleurs compromettre l'avenir d'IO Interactive en tant qu'éditeur.
Cependant, il semble que Leslie Benzies était au courant de ces problèmes et qu'il n'a pas agi pour tenter de les corriger
. C'est ce que révèlent plusieurs témoignages d'anciens employés du studio dans un article de la BBC
.
Les sombres coulisses du développement de MindsEye révélées au grand jour
Dans un premier temps, Leslie Benzies affirmait lors de vidéoconférences avec les membres du studio que les critiques négatives de MindsEye étaient « injustifiées »
. Mais progressivement, son discours a changé au point d'accuser des forces « internes et externes » de sabotage
. En d'autres termes, l'ancien développeur de GTA accusait des membres de son équipe de gâcher le jeu,
au point de faire des déclarations très dures lors de réunions.
Je trouve dégoûtant que quelqu'un puisse s'asseoir parmi nous, se comporter de la sorte et continuer à travailler ici.
Mais les accusations au sein de sa propre équipe ne représentent qu'une partie immergée de l'iceberg MindsEye. Lors de leurs échanges avec les journalistes de la BBC, les anciens employés du studio ont partagé de nombreux problèmes internes. Or, Leslie Benzies n'y aurait pas prêté attention.
Un crunch très long et des supérieurs se moquant des éléments à corriger
Ben Newborn, ancien analyste principal sur le jeu, a ainsi déclaré que « beaucoup des points sur lesquels nous insistions étaient ignorés et jamais traités ». En complément, Margherita Peloso (ancienne productrice associée) confirme cette version en ajoutant que ses supérieurs riaient de ses inquiétudes.
Enfin, le crunch (c'est-à-dire la période de travail intensive précédant une deadline ou une fin de projet) était particulièrement long, contraignant et difficile à supporter pour de nombreux employés. Dans l'ombre comme dans les consoles des joueurs, MindsEye a donc enchaîné les désillusions et les problèmes. Même si le jeu est encore mis à jour, il risque de laisser une empreinte indélébile à plus d'un titre.
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