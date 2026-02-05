MindsEye promet une extension ambitieuse pour relancer la machine

Considéré comme l'un des échecs majeurs de 2025, MindsEye refuse de mourir. Le studio Build a Rocket Boy déploie une mise à jour cruciale et promet une année 2026 riche en contenus, malgré un contexte interne toujours aussi désastreux.

MindsEye, le projet porté par Leslie Benzies (ancien de Rockstar), a connu un lancement désastreux en 2025. Pourtant, contre toute attente, le studio Build a Rocket Boy vient de déployer ce qu'il qualifie de mise à jour « la plus significative » à ce jour, affichant une volonté de fer de ne pas abandonner le navire. Le studio est également optimiste pour l'avenir, avec du nouveau contenu.





Un pari sur l'avenir malgré le désastre

Loin d'admettre la défaite, les développeurs annoncent une feuille de route ambitieuse pour l'année à venir. Au-delà des correctifs techniques, le studio promet l'arrivée d'une extension majeure dans les mois à venir. Celle-ci devrait intégrer du contenu end-game, une exploration du monde améliorée ainsi qu'un nouveau mode multijoueur. L'objectif est clair, transformer le plomb en or et atteindre enfin la vision de qualité initiale.





Je tiens à remercier tous ceux qui ont joué et partagé leurs commentaires. Nous avons écouté, nous avons agi rapidement et nous continuons à affiner les performances pour offrir des améliorations substantielles aux combats et au gameplay. Du nouveau contenu est en développement et nous nous engageons à faire des progrès constants.

Mark Gerhard, le PDG du studio, affiche un optimisme qui tranche avec la réalité des chiffres :



















Le spectre d'une salle vide