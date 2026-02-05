MindsEye promet une extension ambitieuse pour relancer la machine

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 février 2026 à 12h34
Considéré comme l'un des échecs majeurs de 2025, MindsEye refuse de mourir. Le studio Build a Rocket Boy déploie une mise à jour cruciale et promet une année 2026 riche en contenus, malgré un contexte interne toujours aussi désastreux.
MindsEye promet une extension ambitieuse pour relancer la machine

MindsEye, le projet porté par Leslie Benzies (ancien de Rockstar), a connu un lancement désastreux en 2025. Pourtant, contre toute attente, le studio Build a Rocket Boy vient de déployer ce qu'il qualifie de mise à jour « la plus significative » à ce jour, affichant une volonté de fer de ne pas abandonner le navire. Le studio est également optimiste pour l'avenir, avec du nouveau contenu.

Un pari sur l'avenir malgré le désastre

Loin d'admettre la défaite, les développeurs annoncent une feuille de route ambitieuse pour l'année à venir. Au-delà des correctifs techniques, le studio promet l'arrivée d'une extension majeure dans les mois à venir. Celle-ci devrait intégrer du contenu end-game, une exploration du monde améliorée ainsi qu'un nouveau mode multijoueur. L'objectif est clair, transformer le plomb en or et atteindre enfin la vision de qualité initiale.

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Mark Gerhard, le PDG du studio, affiche un optimisme qui tranche avec la réalité des chiffres :

Je tiens à remercier tous ceux qui ont joué et partagé leurs commentaires. Nous avons écouté, nous avons agi rapidement et nous continuons à affiner les performances pour offrir des améliorations substantielles aux combats et au gameplay. Du nouveau contenu est en développement et nous nous engageons à faire des progrès constants.

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Le spectre d'une salle vide

Si les évaluations récentes sur Steam remontent timidement vers le « très positif », laissant entrevoir que le jeu est sauvable techniquement et que les utilisateurs apprécient l'expérience actuellement, la réalité commerciale reste brutale. Selon SteamDB, le titre peine à rassembler plus de 30 joueurs simultanés en pic journalier. De plus, l'absence notable du logo de l'éditeur IO Interactive dans la dernière bande-annonce suggère une rupture de contrat, isolant encore davantage le studio, livré à lui-même lors des prochaines échéances marketing, par exemple.

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Entre des polémiques internes sur les conditions de travail et des menaces juridiques lancées par la direction contre des créateurs de contenu, MindsEye tente une rédemption basée sur les mises à jour et la qualité du contenu ajouté. Reste à savoir si cette ambition pour 2026 suffira à ramener les joueurs et attirer celles et ceux qui ont suivi ce lancement catastrophique de loin.

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