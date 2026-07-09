Les développeurs de MindsEye se rebellent contre leur propre studio

Le studio Build a Rocket Boy se retrouve au cœur d'une nouvelle tempête. Alors que l'entreprise invite des fans tous frais payés pour tester MindsEye, les développeurs, frappés par des licenciements massifs, organisent une manifestation pour dénoncer ces pratiques.

L'histoire autour du studio Build a Rocket Boy prend une tournure de plus en plus surréaliste et continue de faire parler. Alors que MindsEye semblait avoir épuisé toutes ses cartouches pour faire parler de lui, surtout négativement, le titre revient encore une fois, pour des raisons totalement inattendues.

Un événement communautaire qui passe mal

Selon Eurogamer, Build a Rocket Boy a invité plusieurs membres de sa communauté pour une session de test sur place. L'entreprise prend en charge l'intégralité des frais, incluant les vols aller-retour pour l'Écosse ainsi que deux nuits d'hôtel. Une rencontre avec les équipes est également au programme. Cette initiative pourrait sembler louable pour fidéliser une base de joueurs restreinte, tout en présentant les prochaines étapes de MindsEye qui refuse de se laisser abattre, mais elle intervient dans un contexte social explosif.



















Une manifestation organisée par les développeurs

Les employés du studio ne voient pas cet événement d'un très bon œil, et pour cause. Cette opération de communication onéreuse survient après plusieurs vagues de licenciements, dont la plus récente remonte au mois de mai. Au total, plus de 400 postes auraient été supprimés au cours de l'année écoulée. Face à cette situation jugée indécente, les travailleurs ont décidé de protester devant le siège de l'entreprise pendant le déroulement de l'événement communautaire.

La grogne est soutenue par le syndicat britannique des travailleurs indépendants, un organisme déjà très actif dans la défense des droits au sein de l'industrie vidéoludique. Ce dernier a publié un communiqué incisif sur les réseaux sociaux.

Avec leur dernière sortie qualifiée de pire jeu de l'année, et face aux accusations de surveillance secrète, de licenciements abusifs et de listes noires, la direction se tourne désespérément vers les fans pour se sauver. En plus d'acheter leurs faveurs avec des séjours gratuits, elle transfère le travail des employés vers la communauté, en pleine crise de l'emploi dans le secteur.

Le syndicat dénonce également le remplacement de professionnels par des joueurs. Le test organisé ce week-end confie en effet à des fans des tâches habituellement rémunérées et réalisées par des experts en assurance qualité. Pire encore, un membre de la communauté aurait récemment été embauché pour remplacer un développeur de l'équipe communautaire, sans aucune offre d'emploi formelle ni processus d'entretien transparent.

Dans ce climat délétère, la volonté de maintenir MindsEye en vie à tout prix paraît presque absurde. Maintenu à un tarif élevé malgré des critiques désastreuses, le jeu semble aujourd'hui n'être plus qu'un prétexte au cœur d'une bataille sociale bien plus vaste. Reste à savoir si cette mobilisation suffira à faire plier une direction qui semble sourde aux revendications de ses propres créateurs.

Dans tous les cas, MindsEye est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et les critiques des joueurs se sont légèrement améliorées avec les dernières mises à jour. Si vous souhaitez le découvrir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :