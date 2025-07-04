MindsEye : Un « sabotage » à l'origine du fiasco ? Leslie Benzies promet une relance du jeu malgré les licenciements massifs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 juillet 2025 à 11h52
Le lancement de MindsEye, première création très attendue du studio Build A Rocket Boy, s'est révélé être l'une des catastrophes vidéoludiques les plus retentissantes de l'année. Malgré une réception désastreuse et des licenciements imminents touchant près de 300 employés, le fondateur du studio, Leslie Benzies, croit dur comme fer à une relance spectaculaire de son jeu. Pire : il affirme même que des « saboteurs » seraient responsables de cet échec.
MindsEye : Un « sabotage » à l'origine du fiasco ? Leslie Benzies promet une relance du jeu malgré les licenciements massifs
Sorti début juin et très vite critiqué, MindsEye n'a pas connu le succès, loin de là, malgré un beau potentiel. Build A Rocket Boy, le studio de développement, n'abandonne pas pour autant et promet une « ressortie » pour tenter de séduire les joueurs, mais estime qu'il n'est pas le seul responsable, puisque des saboteurs auraient, soi-disant, gâché la fête. Ce n'est pas la première fois que le studio accuse des personnes de leur mettre des bâtons dans les roues. Réalité ou simple paranoïa ?

Un lancement chaotique suivi d'une vague massive de licenciements

Disponible depuis seulement quelques semaines, MindsEye a rapidement sombré dans l'oubli après des critiques assassines, soulignant des bugs omniprésents, des mécaniques de gameplay maladroites et un manque global de finition.

mindseye
Aujourd'hui, le jeu peine à atteindre une quarantaine de joueurs simultanés sur Steam, un chiffre désastreux pour un titre de cette envergure. Conséquence directe de cet échec, Build A Rocket Boy a enclenché une procédure de licenciements au sein de ses studios au Royaume-Uni, menaçant l'emploi d'environ 300 personnes selon IGN. Cette décision alarmante met directement en question la capacité du studio à assurer la suite du développement de MindsEye.

« Saboteurs internes et externes » : des accusations choc de Leslie Benzies

C'est dans ce contexte tendu que Leslie Benzies, célèbre pour son rôle clé dans la création de plusieurs épisodes de Grand Theft Auto, a surpris ses équipes lors d'une réunion vidéo organisée le 2 juillet. Selon plusieurs sources anonymes relayées par IGN, Leslie Benzies aurait évoqué une volonté de rebondir rapidement, promettant une relance complète de MindsEye afin de lui offrir « une véritable rédemption ».

Mais l'affirmation la plus étonnante reste son explication quant à la cause de l'échec du jeu. Il aurait déclaré devant les équipes : « Nos difficultés sont dues à des saboteurs internes et externes. »

mindseye-lancement-chaos2
Ce discours n'est pas isolé : dès le mois de mai, le co-PDG de Build A Rocket Boy, Mark Gerhard, avançait déjà la thèse d'une campagne coordonnée de dénigrement visant MindsEye. À ce jour, aucune preuve concrète n'a cependant été apportée pour étayer ces accusations, laissant planer un doute sur leur crédibilité, et la remise en question.

Une relance inspirée par Cyberpunk 2077 et No Man's Sky ?

Si l'idée d'une renaissance complète de MindsEye peut sembler audacieuse, elle n'est pas impossible. Après tout, d'autres titres majeurs tels que Cyberpunk 2077 ou No Man's Sky ont réussi à se réinventer totalement après des débuts catastrophiques. Mais ces jeux avaient en commun des problèmes techniques et de finition, des éléments réparables via des patchs.

MindsEye, lui, est confronté à une crise bien plus profonde : son gameplay est jugé médiocre par la communauté, un problème structurel bien plus difficile à corriger. L'autre grand défi pour Build A Rocket Boy reste de disposer des ressources humaines nécessaires à ce travail colossal, en pleine période de coupes budgétaires et de licenciements.

mindseye-lancement-chaos

Quel avenir pour Build A Rocket Boy ?

Avec les licenciements en cours, le studio pourrait perdre une grande partie de sa force de travail, limitant fortement ses capacités à assurer un suivi ambitieux pour MindsEye. À plus long terme, le destin du studio pourrait dépendre de l'accueil réservé à la tentative de relance promise par Leslie Benzies. Si l'effort s'avère infructueux, le studio pourrait se retrouver face à un futur incertain, mettant en danger ses autres projets, dont la plateforme communautaire ambitieuse EVERYWHERE, qui ne fait plus parler d'elle depuis un certain temps.

À l'heure actuelle, il est difficile d'imaginer MindsEye suivre le même chemin de rédemption que Cyberpunk 2077. Les joueurs, très déçus par leur première expérience, auront besoin de preuves tangibles que le titre mérite une deuxième chance.

Seule certitude : Leslie Benzies croit encore au potentiel de son jeu, malgré les obstacles considérables qui s'amoncellent devant lui. La route vers la rédemption risque d'être longue et semée d'embûches.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Les développeurs de MindsEye se rebellent contre leur propre studio
MindsEye 09 juillet 2026

Les développeurs de MindsEye se rebellent contre leur propre studio

Le studio Build a Rocket Boy se retrouve au cœur d'une nouvelle tempête. Alors que l'entreprise invite des fans tous frais payés pour tester MindsEye, les développeurs, frappés par des licenciements massifs, organisent une manifestation pour dénoncer ces pratiques.
Nouvelle vague de licenciements chez Build a Rocket Boy dans un climat de paranoïa
MindsEye 05 mars 2026

Nouvelle vague de licenciements chez Build a Rocket Boy dans un climat de paranoïa

Le studio Build a Rocket Boy traverse une nouvelle tempête. Après un lancement désastreux pour son jeu d'action MindsEye, l'entreprise annonce de nouveaux licenciements. Le co-PDG Mark Gerhard refuse d'endosser l'entière responsabilité et pointe du doigt un sabotage industriel orchestré par un géant américain.
MindsEye promet une extension ambitieuse pour relancer la machine
MindsEye 05 février 2026

MindsEye promet une extension ambitieuse pour relancer la machine

Considéré comme l'un des échecs majeurs de 2025, MindsEye refuse de mourir. Le studio Build a Rocket Boy déploie une mise à jour cruciale et promet une année 2026 riche en contenus, malgré un contexte interne toujours aussi désastreux.

commentaire (0)