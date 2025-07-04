MindsEye : Un « sabotage » à l'origine du fiasco ? Leslie Benzies promet une relance du jeu malgré les licenciements massifs



le 04 juillet 2025 à 11h52 Publié par Corentin Rimbert le 04 juillet 2025 à 11h52

Le lancement de MindsEye, première création très attendue du studio Build A Rocket Boy, s'est révélé être l'une des catastrophes vidéoludiques les plus retentissantes de l'année. Malgré une réception désastreuse et des licenciements imminents touchant près de 300 employés, le fondateur du studio, Leslie Benzies, croit dur comme fer à une relance spectaculaire de son jeu. Pire : il affirme même que des « saboteurs » seraient responsables de cet échec.