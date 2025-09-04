MindsEye : IO Interactive reconnaît un lancement « très difficile » et doute de son avenir comme éditeur

Après le flop critique et commercial de MindsEye, Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive, admet que la réception a été « très difficile » et laisse planer le doute sur la poursuite de l'activité d'édition du studio, ouverte avec IOI Partners en 2024.
Sorti en juin 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, MindsEye devait être la vitrine ambitieuse du jeune studio Build a Rocket Boy
, fondé par Leslie Benzies (ex-Rockstar). Distribué par IO Interactive via sa nouvelle branche IOI Partners
, le titre a rapidement sombré à cause de performances désastreuses, de bugs critiques et d'un accueil glacial de la presse comme du public. Plusieurs mois après, Hakan Abrak brise le silence et revient sur cet échec qui remet en question la stratégie d'édition d'IO Interactive.
Un soutien qui n'a pas fonctionné
Dans une interview accordée à IGN
, Hakan Abrak explique que le partenariat avec Build a Rocket Boy reposait sur le potentiel créatif de l'équipe et que l'objectif initial était simplement d'apporter de l'aide, et leur expertise :
Nous pensions qu'ils avaient de super idées, et un super monde en toile de fond. Nous espérions qu'ils auraient l'occasion de montrer plus d'éléments à l'avenir. Nous voulions simplement les aider à distribuer le jeu. Bon, [le lancement] a été très difficile, pas vrai ? Ce n'est pas ce qu'ils espéraient, et ce n'est pas ce que nous espérions non plus chez IOI Partners.
Malgré l'échec, le dirigeant souligne que le studio de Leslie Benzies « travaille dur pour regagner la confiance des joueurs
» et qu'il reste « plein de potentiel et de contenu à venir
» concernant MindsEye.
Un fiasco aux lourdes conséquences
Le titre a souffert dès sa sortie d'un problème de performances généralisé
, quel que soit le support, et de critiques pointant un jeu inabouti. Build a Rocket Boy avait exprimé sa déception, allant jusqu'à se dire « brisé
» que les joueurs n'aient pas pu découvrir le jeu tel qu'il était imaginé. Depuis, plusieurs patchs correctifs ont tenté d'améliorer l'expérience, mais le mal était fait.
La situation s'est aggravée avec de lourdes vagues de licenciements
, touchant plus d'une centaine d'employés, et des menaces de coupes encore plus massives. Leslie Benzies aurait même évoqué dans un mail interne des « saboteurs
» venus de l'extérieur comme de l'intérieur, un discours qui a accentué le sentiment de chaos autour du projet.
IO Interactive revoit sa stratégie
IO Interactive avait lancé IOI Partners en 2024 pour diversifier son activité et soutenir des studios tiers
, à l'image de ce qu'ont fait Quantic Dream ou Don't Nod. Mais l'expérience MindsEye pourrait marquer la fin prématurée de cette ambition. « IO Interactive va publier ses propres jeux en interne. IOI Partners ? Cela reste à voir
» explique-t-il.
Une manière de recentrer l'entreprise sur ses licences fortes comme Hitman
et le très attendu 007 First Light
, qui vient de se dévoiler, plutôt que de risquer de nouveaux fiascos en édition externe.
Rappelons également que la collaboration annoncée entre Hitman et MindsEye
a été repoussée « à une date ultérieure
», sans aucune précision. Un report qui sonne presque comme un enterrement, tant la priorité pour IO Interactive semble désormais être de se protéger et de se concentrer sur ses propres productions.
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