Nouvelle vague de licenciements chez Build a Rocket Boy dans un climat de paranoïa

Le studio Build a Rocket Boy traverse une nouvelle tempête. Après un lancement désastreux pour son jeu d'action MindsEye, l'entreprise annonce de nouveaux licenciements. Le co-PDG Mark Gerhard refuse d'endosser l'entière responsabilité et pointe du doigt un sabotage industriel orchestré par un géant américain.

Le studio Build a Rocket Boy, fondé par Leslie Benzies, ancien producteur historique de la franchise Grand Theft Auto, vient d'annoncer une nouvelle vague de licenciements. Cette décision fait suite à une première réduction d'effectifs massive survenue en 2025, qui avait déjà laissé près de trois cents employés sur le carreau. Si la direction évoque une étape profondément douloureuse, elle refuse catégoriquement d'attribuer l'échec commercial de MindsEye à de simples erreurs internes.

Des accusations de sabotage industriel

Le co-PDG du studio, Mark Gerhard, a pris la parole sur le réseau social professionnel LinkedIn pour expliquer la situation. Selon lui, le lancement catastrophique de MindsEye ne serait pas lié à la qualité intrinsèque du titre, mais plutôt à des actes criminels. Il affirme détenir des preuves accablantes d'un espionnage organisé et d'un sabotage d'entreprise à grande échelle.



















Dans son communiqué, le dirigeant explique que le studio a passé ces derniers mois à collaborer avec des partenaires externes et des conseillers juridiques pour faire la lumière sur cette affaire. L'objectif est de traîner les coupables devant les tribunaux pour obtenir réparation.

Étant donné que cette affaire s'oriente vers des poursuites judiciaires, nous ne pouvons pas encore partager tous les détails publiquement.

Ces déclarations font écho à des rumeurs de ces dernières semaines où Mark Gerhard aurait confié à ses employés avoir identifié les responsables. Il pointerait du doigt une très grande entreprise américaine qui aurait dépensé plus d'un million d'euros dans une vaste campagne de dénigrement visant à détruire la réputation de MindsEye, allant jusqu'à financer de fausses critiques négatives pour manipuler l'opinion des joueurs.

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Un climat interne sous haute tension

Si la direction se concentre sur cette bataille juridique, la réalité est bien plus sombre pour les développeurs. L'impact prolongé de ce lancement chaotique contraint l'entreprise à se séparer de nouveaux talents. Mark Gerhard a tenu à remercier les personnes touchées, promettant un accompagnement pour les aider à rebondir.

En interne et parmi les anciens employés, la théorie du complot a beaucoup de mal à passer. Chad McNeil, ancien directeur de la marque chez Build a Rocket Boy, n'a pas hésité à qualifier les propos de son ancien patron de « délirants » directement dans l'espace commentaires de la publication officielle. Une réaction frontale qui souligne la fracture évidente entre la direction et n'ouvre pas les yeux et les équipes créatives face à un jeu que la presse a souvent jugé comme parfaitement oubliable. Il semblerait qu'au sein des têtes pensantes du studio, l'état du jeu ne puisse pas être la raison de l'échec de MindsEye. Déjà, avant même la sortie, le studio avançait être victime d'un complot pour saboter son jeu.

Dans tous les cas, MindsEye est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et les critiques des joueurs se sont légèrement améliorées avec les dernières mises à jour. Si vous souhaitez le découvrir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :