MindsEye : le studio de Leslie Benzies contraint à des licenciements après l'échec critique et commercial du jeu

Le rêve de Leslie Benzies, ex-développeur emblématique de GTA, semble tourner au cauchemar. Son studio, Build A Rocket Boy, a entamé une procédure de licenciements massifs suite à l'échec retentissant de son dernier titre en monde ouvert, MindsEye.
Un lancement catastrophique pour MindsEye
Sorti le 10 juin dernier, MindsEye était particulièrement attendu en raison de la réputation de son créateur. Malheureusement, le lancement s'est révélé être un véritable désastre technique : bugs omniprésents, problèmes de performance critiques sur consoles, et crashs incessants ont immédiatement condamné le jeu auprès du public comme des critiques.
Résultat, les ventes se sont effondrées, poussant même PlayStation à offrir des remboursements
et certains revendeurs à brader les copies physiques à des prix défiant toute concurrence. Mais les conséquences vont au-delà.
Licenciements massifs chez Build A Rocket Boy
Face à cette situation difficile, Build A Rocket Boy a décidé d'entamer une procédure de licenciement
, comme le rapporte IGN
. Selon plusieurs employés, plus de 100 postes seraient concernés
, sur un total d'environ 300 salariés. Le studio écossais a démarré une période obligatoire de consultation de 45 jours, conformément à la législation britannique pour les licenciements dépassant 100 personnes en moins de 90 jours.
Ces suppressions d'emplois affectent non seulement l'équipe dédiée à MindsEye
, mais aussi les collaborateurs travaillant à distance à travers le monde, impliqués dans le projet EVERYWHERE
, le titre majeur de Build A Rocket Boy, dont MindsEye constitue une partie intégrante.
Quel avenir pour MindsEye et EVERYWHERE ?
Cette vague de licenciements jette le trouble sur l'avenir de MindsEye, qui devait pourtant bénéficier d'un important suivi post-lancement
. Si Mark Gerhard, co-PDG du studio, assure dans un email interne que l'entreprise reste « engagée à soutenir MindsEye
», il précise néanmoins que le jeu passe d'une phase de développement intensif à une phase de « soutien post-lancement durable
», sans donner plus de précisions.
Quant à EVERYWHERE
, le projet phare du studio censé intégrer MindsEye dans un univers étendu et créatif, son futur demeure tout aussi incertain. Cette réduction drastique des effectifs pourrait sérieusement ralentir, voire compromettre, son développement à long terme.
Au-delà des problèmes techniques, le titre peine à créer une communauté active malgré ses outils de création intégrés
, censés prolonger l'expérience grâce aux missions créées par les joueurs. Deux semaines après sa sortie, on ne dénombre qu'une douzaine de contenus générés par la communauté, une activité bien trop faible pour envisager un réel rebond.
Un futur incertain pour Build A Rocket Boy
Cette situation délicate place le studio de Leslie Benzies dans une posture inconfortable, suscitant des interrogations sur sa viabilité future. Alors que les fans espéraient une renaissance après cet échec initial, les licenciements pourraient définitivement condamner les ambitions initiales de Build A Rocket Boy
. En attendant de savoir si MindsEye saura se relever de ce lancement catastrophique, le studio devra avant tout rassurer joueurs et employés sur ses projets et engagements futurs.
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