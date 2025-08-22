Metroid Prime 4 : Une date de sortie en approche et des achats intégrés en jeu ?

Prochaine sortie majeure de la Nintendo Switch 2, Metroid Prime 4 devrait arriver d'ici la fin de l'année sur la nouvelle console de la firme. D'ailleurs, certains indices sous-entendent que la date de sortie sera annoncée très prochainement.
Prévu pour 2025 sans date de sortie définitive, Metroid Prime 4
joue avec la patience de sa communauté. Si le titre a déjà confirmé un gameplay en mode souris, les joueurs veulent savoir quand la nouvelle aventure de Samus Aran arrivera sur console. Fin juillet, la classification du titre en Corée du Sud
avait alimenté l'espoir d'une sortie dans les semaines à venir. Aujourd'hui, un nouvel indice suggère que le lancement de Metroid Prime 4 est proche
. Mais un détail risque de faire hausser les sourcils des joueurs.
La classification américaine de Metroid Prime 4 officiellement consultable en ligne
Avant d'être commercialisé, chaque jeu doit obtenir sa classification afin d'informer les consommateurs sur son contenu et sur l'âge conseillé pour y jouer. Depuis plusieurs semaines, il était possible de lire la mention “Rating Pending” (que nous pouvons traduire par « en attente de classification ») sur le site américain de Nintendo. Cependant, cette dernière a disparu
car l'ESRB, équivalent américain du PEGI, a rendu son verdict.
Metroid Prime 4 sera un jeu T for Teen. En Europe, le PEGI risque donc de le destiner à un public âgé de plus de 12 ans
, d'autant que cette attribution provisoire est déjà mentionnée sur le site français du Nintendo eShop. Ce simple détail rassure les joueurs, signifiant que la sortie est de plus en plus proche, même si aucune date n'a été partagée. La classification américaine précise également que le jeu contiendra de la violence, du sang animé, mais également des achats intégrés.
Des microtransactions dans un jeu Nintendo : à quoi s'attendre ?
Ce dernier détail n'a pas manqué de faire réagir car Nintendo ne propose généralement pas d'achats intégrés dans ses titres. Mais en réalité, cette mention ferait davantage référence à l'abonnement Nintendo Switch Online
, qui est payant et qui peut être demandé pour certaines fonctionnalités.
D'ailleurs, par le passé, des titres comme Donkey Kong Bananza et Super Mario Bros. Wonder avaient aussi reçu la mention « Achats intégrés » lors de leur classification. Mais finalement, aucune microtransaction n'était proposée dans ces deux titres. Tous les voyants semblent donc passer au vert pour l'arrivée de Metroid Prime 4. Il ne manque plus que la date de sortie.
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