Metroid Prime 4 dévoile son gameplay via des publicités cachées sur YouTube

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 octobre 2025 à 14h15
Nintendo prépare activement la période des fêtes et notamment la sortie de Metroid Prime 4. Mais des publicités confidentielles présentant des extraits de gameplay ont été révélés de manière précipitée.
Metroid Prime 4 dévoile son gameplay via des publicités cachées sur YouTube
Metroid Prime 4 sera disponible juste à temps pour arriver sous le sapin de milliers de joueurs. Cependant, la nouvelle aventure de Samus Aran a connu des hauts et des bas en termes de communication.

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Après l'apparition un peu précipitée d'une affiche dans le métro londonien, les publicités et vidéos présentant le titre se sont faites rares. Mais alors que son lancement se rapproche à grands pas, deux publicités référencées en catégorie « Non répertoriées » ont été repérées sur la chaîne YouTube de Nintendo of America

Des extraits faisant partie de la campagne promotionnelle de la Nintendo Switch 2 pour les fêtes de fin d'année

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Les deux vidéos en question possèdent pour le moment le même titre : « Power Up your Holidays ». Mais chacune d'entre elles met en avant une caractéristique de la Nintendo Switch 2. La première montre le fonctionnement du mode Souris et dévoile pour l'occasion quelques secondes de gameplay de Metroid Prime 4. Le mode Souris servira notamment lors des passages en vue FPS pour permettre à Samus de se défendre face à des menaces extraterrestres. 

La deuxième vidéo se concentre davantage sur les possibilités d'affichage des jeux et sur l'utilisation de la manette Pro. Cependant, cette publicité n'est pas forcément recommandée aux admirateurs de la franchise. En effet, elle dévoile une séquence de combat contre un boss important de Metroid Prime 4. Il y a donc un risque de spoiler et si vous souhaitez garder la surprise, nous nous recommandons de ne pas la regarder.

Quelques passages de gameplay et des spoilers de Metroid Prime 4 presque accessibles à tous

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En théorie, les vidéos classées en catégorie « non répertoriées » ne sont accessibles qu'aux personnes ayant obtenu le lien de la vidéo par le propriétaire d'une chaîne YouTube. Mais cette fuite risque de précipiter la mise en ligne de ces deux publicités. Il y a fort à parier qu'elles devaient être révélées courant novembre, date à laquelle de nombreuses personnes commencent activement à préparer les fêtes de fin d'année. 

Rappelons que malgré cette fuite, Metroid Prime 4 est toujours prévu pour le 4 décembre 2025 et sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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