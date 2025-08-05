Metroid Prime 4 sera jouable dans quelques jours pour certains chanceux

Pour celles et ceux qui guettent avec impatience la date de sortie de Metroid Prime 4, l'attente semble interminable. Mais de nouvelles images du titre devraient arriver prochainement.
Comptant parmi les exclusivités les plus attendues de la Nintendo Switch 2, Metroid Prime 4
a connu des hauts et des bas depuis son annonce, notamment suite au reboot du projet en 2019. Même si sa date de sortie n'est pas encore connue, celle-ci semble se rapprocher à en croire la découverte de son classement
et une étrange surprise repérée dans le métro londonien
. Cependant, peu d'images des nouvelles aventures de Samus Aran ont circulé depuis l'officialisation du titre.
Pourtant, Metroid Prime 4
est toujours prévu pour 2025 et il est jouable. Le titre compte d'ailleurs le prouver très prochainement dans le cadre d'un grand événement.
Metroid Prime 4 jouable pendant la Fan Expo Canada 2025
En effet, Nintendo a annoncé via un communiqué
que plusieurs des titres de la Nintendo Switch 2 seront présents et jouables pendant la Fan Expo Canada
. L'événement est l'une des plus grandes conventions dédiées à la pop-culture organisées dans le pays et sa prochaine édition se tiendra du 21 au 24 août 2025. Or, dans son message, Nintendo a déclaré que « Les participants à la Fan Expo pourront jouer à des jeux à venir comme Metroid Prime 4 : Beyond (disponible plus tard en 2025)
».
Ce ne serait pas la première fois que la nouvelle aventure de Samus Aran serait accessible. En effet, les plus chanceux avaient pu découvrir quelques minutes de gameplay lors de la Nintendo Switch 2 Experience organisée à Paris en avril dernier. Toutefois, proposer une nouvelle session de découverte montre que le titre avance et continue d'alimenter l'engouement de la communauté.
D'autant que Nintendo a réitéré son souhait de sortir Metroid Prime 4 en 2025. Mais à quelle date ?
Une sortie envisagée pour novembre ou décembre prochain ?
Les plus observateurs ont noté que Nintendo a pris l'habitude de sortir une exclusivité chaque mois pour leur nouvelle console
. En juin 2025, la Nintendo Switch 2 recevait ainsi sa première exclusivité avec Mario Kart World
. Le mois de juillet a également reçu son titre exclusif avec Donkey Kong Bananza
, tandis qu'août sera marqué par les débuts de Drag X Drive. Puis en octobre, la franchise Pokémon débarquera sur la console avec Légendes Pokémon: Z-A
.
Si une sortie en 2025 est toujours prévue, les mois de novembre et décembre pourraient donc être envisagés pour le lancement du titre. De plus, si cela se concrétise, cela pourrait booster les ventes de la Nintendo Switch 2 à l'approche des fêtes de fin d'année.
La Fan Expo Canada peut être l'occasion d'obtenir de nouvelles informations sur le sujet, alors restez à l'écoute !
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