Metroid Prime 4 : Cet indice laisse envisager une sortie toute proche

La date de sortie de Metroid Prime 4 n'a toujours pas été communiquée par Nintendo. Mais un détail très sérieux découvert en ligne suggère que Samus Aran devrait arriver prochainement sur nos consoles.
Metroid Prime 4
continue de jouer avec les nerfs et la patience de sa communauté. En juin 2025, une publicité repérée dans le métro londonien
avait choqué le public, laissant croire que le jeu était d'ores et déjà disponible. D'ailleurs, beaucoup avaient alors pensé à une blague générée par IA. Cependant, la publicité qui était bien réelle a été installée par erreur par les poseurs d'affiches publicitaires. Le lancement n'était donc pas imminent, même s'il reste fixé à 2025.
Mais plus d'un mois après cet événement atypique, un nouvel indice a été repéré par les internautes
. Or, ce dernier fait tourner les têtes des plus optimistes qui voient dans cette information l'arrivée d'une annonce officielle dans les prochains jours.
Metroid Prime 4 officiellement classé... mais en Corée du Sud
Avant d'être proposé à la vente, tous les jeux doivent passer devant les différents comités de classification
. Cela permet de déterminer pour quel public ils sont destinés et d'indiquer d'éventuels contenus violents, grossiers ou inappropriés. Or, des internautes ont découvert que le GRAC, équivalent sud-coréen du PEGI, a récemment classé Metroid Prime 4
.
Le comité l'a déclaré comme jouable à partir de 12 ans
à cause de la présence de violence modérée dans le titre. Bien entendu, cette classification ne concerne que la Corée du Sud et peut être différente en Europe. Toutefois, beaucoup voient dans ce verdict un indice de la sortie prochaine de Metroid Prime 4
. Dans le même temps, de nombreuses rumeurs suggèrent que l'annonce de sa date de lancement surviendrait dans peu de temps.
Un Nintendo Direct surprise prévu avec la révélation de la date de sortie du titre ?
De nombreux insiders, dont le célèbre NateTheHate, déclarent qu'un Nintendo Direct « surprise » pourrait avoir lieu dans les prochains jours.
Dans son podcast, l'insider réputé pour ses informations fiables a précisé que « Ce qu'on m'a dit... Il y aura un Direct ce mois-ci, donc en juillet. Mais... il n'aura pas lieu avant la sortie de Donkey Kong Bananza... Si je devais faire une supposition, je dirais probablement la dernière semaine de juillet...
».
Si cela vient à se confirmer, Nintendo profiterait certainement de l'occasion pour présenter de nouvelles images de gameplay et dévoiler la date de sortie de Metroid Prime 4. Alors si vous attendez avec impatience les nouvelles aventures de Samus, restez aux aguets !
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