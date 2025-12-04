Durée de vie Metroid Prime 4: Beyond : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2025 à 12h06
Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Metroid Prime 4: Beyond, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie Metroid Prime 4: Beyond : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?
Sorti au début du mois de décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, Metroid Prime 4 était très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui sont fans de la franchise. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent quelle est la durée de vie de Metroid Prime 4: Beyond, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le finir.

Durée de vie de Metroid Prime 4: Beyond

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Metroid Prime 4: Beyond dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur ce nouvel opus, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que terminer l'histoire principale. De plus, en fonction du mode de difficulté choisi, votre temps de jeu pourrait être plus important.

Combien d'heures pour terminer Metroid Prime 4: Beyond

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Néanmoins, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation quant à la durée de vie de Metroid Prime 4: Beyond, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre avant de voir l'écran des crédits défiler. Pour que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale ou atteindre le 100 %.
  • Terminer l'histoire principale en ligne droite → Environ 10-12 heures.
  • Terminer Metroid Prime 4: Beyond à 100 % → Environ 18 heures.
La durée de vie de Metroid Prime 4: Beyond est assez correcte en soi. Nul doute qu'elle ravira toutes celles et ceux qui comptent bien finir le titre à 100 %. Et si vous hésitez encore à vous le procurer, sachez que nous vous proposons notre test de ce nouveau titre Metroid.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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