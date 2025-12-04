Durée de vie Metroid Prime 4: Beyond : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Metroid Prime 4: Beyond, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Metroid Prime 4: Beyond

Combien d'heures pour terminer Metroid Prime 4: Beyond

Terminer l'histoire principale en ligne droite → Environ 10-12 heures.

→ Environ 10-12 heures. Terminer Metroid Prime 4: Beyond à 100 % → Environ 18 heures.

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Sorti au début du mois de décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2,était très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui sont fans de la franchise. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentComme vous vous en doutez,dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur ce nouvel opus, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que terminer l'histoire principale. De plus, en fonction du mode de difficulté choisi, votre temps de jeu pourrait être plus important.Néanmoins, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation quant à, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre avant de voir l'écran des crédits défiler. Pour que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale ou atteindre le 100 %.est assez correcte en soi. Nul doute qu'elle ravira toutes celles et ceux qui comptent bien finir le titre à 100 %. Et si vous hésitez encore à vous le procurer, sachez que nous vous proposons notre test de ce nouveau titre Metroid.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 4 décembre 2025, est disponible sur les deux consoles hybrides de Nintendo, à savoir la Switch 1 et la Switch 2.