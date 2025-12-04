Metroid Prime 4 déjà critiqué à cause de dialogues étranges

Metroid Prime 4 n'est disponible que depuis quelques heures mais il subit déjà le courroux des joueurs. Sur les réseaux sociaux, ils partagent leurs avis sur certains dialogues du jeu, mais aussi sur un élément central qui n'est pas respecté.
Sortie majeure de cette fin d'année 2025 pour Nintendo, Metroid Prime 4
signe le retour tant attendue de la chasseuse de primes la plus célèbre de la galaxie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test complet et notre avis sur ce nouvel opus de la saga Metroid juste en dessous.
Mais si sa journée de lancement n'est pas encore terminée, le titre est déjà la cible de vives critiques
tant sur les réseaux sociaux que sur les sites de notation comme Metacritic. Certaines personnes rapportent que le scénario est problématique car au lieu d'être seule sur une planète isolée, Samus croise de nombreux interlocuteurs aux propos pour le moins surprenants.
Metroid Prime 4, un jeu qui ne respecte pas les codes de la franchise ?
L'une de ces discussions inattendues a été mise en lumière par Andy Robinson, le créateur de VGC. Dans cette séquence partagées sur X/Twitter, nous pouvons voir la soldate Nora Armstrong rencontrer Samus Aran. Tandis qu'elle discute avec son supérieur, Nora s'interrompt en pleine conversation pour dévisager Samus dans le couloir,
allant même jusqu'à dire qu'elle adore sa nouvelle combinaison.
Si cela peut être vu comme un petit clin d'œil amusant, ce seul extrait a suffi à déclencher la colère des fidèles de la franchise. Dans les commentaires de la publication, ils rappellent que l'isolement est un élément central dans la trame des différents jeux Metroid
.
Des dialogues « bâclés » et vivement critiqués
Au-delà de ce point d'égarement, les dialogues sont très sérieusement critiqués sur les réseaux sociaux. Certains affirment qu'ils pourrait avoir été écrits par des utilisateurs de Reddit, tandis que d'autres les comparent à ceux du très décrié Forspoken
.
Les hypothèses sur les raisons de ces choix se sont multipliées ces dernières heures. Mais beaucoup pointent du doigt Retor Studio (le studio de développement en charge du projet), basé aux États-Unis. le titre aurait donc perdu une partie de son ADN originel car il n'est pas développé par Nintendo. Mais pour vous faire votre avis sur la question, retrouvez dès à présent Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
.
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