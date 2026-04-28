Au tour de Metroid d'avoir son film ? Nintendo serait en pourparlers avec Sony et Universal

Après le triomphe de Super Mario Bros, Nintendo passe à la vitesse supérieure. La célèbre chasseuse de primes Samus Aran pourrait bientôt atterrir sur grand écran. Une bataille acharnée se jouerait actuellement entre Sony et Universal pour décrocher les droits d'une adaptation cinématographique de la franchise Metroid.

L'industrie hollywoodienne s'arrache les licences vidéoludiques et Nintendo est devenu le partenaire le plus convoité du moment. Selon des sources proches de l'industrie, la firme de Kyoto chercherait activement à produire un long-métrage basé sur l'univers de Metroid. Les géants Sony Pictures et Universal Pictures seraient actuellement engagés dans une course effrénée pour obtenir les droits d'adaptation de cette saga culte de la science-fiction.

Sony et Universal au coude-à-coude pour Samus Aran

Les deux studios prendraient ce projet très au sérieux. Si Sony semble pour l'instant faire figure de favori, Universal n'a pas dit son dernier mot. Les premières indiscrétions pointent vers une adaptation en prise de vues réelles, bien que cette direction artistique puisse encore évoluer au fil des négociations. L'idée de voir une actrice enfiler la célèbre armure de puissance de Samus Aran semble donc privilégier la piste du live action pour le grand écran.

NINTENDO is currently pitching a METROID movie, Sony and Universal are in close race to win the rights.



Source: @thevscooper pic.twitter.com/ECdznvazAd — Global Box Office (@GlobalBoxOffice) April 27, 2026

Évidemment, rien n'a encore été officialisé, mais Metroid pourrait bien être la troisième licence de Nintendo à débarquer sur grand écran.

Vers un univers cinématographique Nintendo

L'intérêt d'Universal n'est pas anodin. Le studio, fort de son partenariat fructueux avec Nintendo, souhaiterait intégrer Metroid à un projet bien plus vaste. Des rumeurs datant de l'année dernière évoquaient déjà la volonté d'Universal de bâtir un véritable univers cinématographique connecté, surfant sur le succès colossal du film Super Mario Bros sorti en 2023.

Universal essaie d'obtenir les droits d'un film Metroid pour l'ajouter à son univers cinématographique Mario en préparation.

Nintendo a d'ailleurs confirmé son ambition de sortir régulièrement des longs-métrages, et le prochain film sera centré sur l'univers de Zelda, dont le tournage vient de débuter. Une suite pour Mario devrait aussi voir le jour, à plus long terme.

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Le traumatisme des années 2000 enfin surmonté

L'entreprise japonaise est réputée pour sa prudence extrême concernant la gestion de ses propriétés intellectuelles. Le succès des deux films Mario au box-office mondial lui a redonné confiance, tout en lui offrant un levier de négociation inédit pour exiger un contrôle créatif total. Cette exigence absolue est d'ailleurs la raison principale pour laquelle la précédente tentative d'adaptation de Metroid, portée par le réalisateur John Woo au début des années 2000, s'était soldée par un échec cuisant.









Qui pour incarner la célèbre chasseuse de primes ?

La franchise Metroid met en scène l'un des personnages les plus fascinants du jeu vidéo. Samus Aran, chasseuse de primes solitaire explorant des planètes hostiles, possède une aura unique. Le succès critique et commercial de Metroid Dread en 2021 a prouvé que la licence conservait toute sa force d'attraction auprès d'une nouvelle génération de joueurs, tout comme plus récemment avec Metroid Prime 4.

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Bien qu'aucun réalisateur ou scénariste ne soit encore attaché au projet, les fans spéculent déjà sur le casting. Les noms d'actrices de premier plan comme Brie Larson ou Charlize Theron circulent pour prêter leurs traits à l'héroïne. Si Nintendo n'a encore rien officialisé, la simple mise en vente des droits prouve que la machine hollywoodienne est bel et bien lancée pour ramener Samus Aran dans les salles obscures.