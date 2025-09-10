Metroid Prime 4 : Cet indice confirme que le lancement du jeu est proche

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 10 septembre 2025 à 14h12
Toujours inconnue du grand public, la date de sortie de Metroid Prime 4 reste fixée à 2025. Mais la révélation tant attendue ne saurait tarder car le jeu vient de franchir une étape clé.
Metroid Prime 4 : Cet indice confirme que le lancement du jeu est proche
Samus Aran semble prête à éliminer de nouvelles menaces extraterrestres. Sa toute nouvelle épopée, Metroid Prime 4, est d'ailleurs attendue par des millions de joueurs à travers le monde. Cependant, la chasseuse de primes n'a toujours pas confirmé sa date d'arrivée sur Nintendo Switch 2. Alors qu'une publicité installée trop tôt avait donné l'espoir de voir le titre arriver pour l'été, un nouveau détail suggère que le lancement du jeu est imminent.

Metroid Prime 4 officiellement évalué… au Brésil 

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Depuis quelques semaines, les annonces de classification officielles se multiplient pour Metroid Prime 4. Le jeu a obtenu cette validation en Corée du Sud ainsi qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, un nouveau pays vient ajouter sa classification : le Brésil. Dans le pays, le titre sera destiné aux joueurs de 14 ans et plus. Ce choix semble étonnant car, dans le reste du monde, il est recommandé pour les joueurs de plus de 12 ans. 

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Mais cette classification confirme que Metroid Prime 4 peut officiellement être vendu au Brésil, que ce soit en version physique ou dématérialisée. La sortie se rapproche donc à grands pas et l'annonce de la date de lancement est imminente.

L'annonce de la date de sortie faite lors du prochain Nintendo Direct ?

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Présenté pendant plusieurs conventions estivales, Metroid Prime 4 est l'une des exclusivités de la Nintendo Switch 2 les plus attendues de cette fin d'année. Le fait que Nintendo reste silencieux quant à sa date de lancement déroute quelque peu les joueurs, habitués aux précommandes et aux annonces anticipées. Cependant, la révélation de la date pourrait survenir dans quelques jours seulement. 

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Des rumeurs évoquent la tenue d'un Nintendo Direct surprise cette semaine, avec l'annonce potentielle d'un nouveau spin-off de Pokémon. Si l'événement a bien lieu, le géant nippon pourrait en profiter pour dévoiler officiellement la date de sortie de Metroid Prime 4. Alors restez à l'écoute !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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