Megabonk, sorti de nulle part, explose les ventes, son créateur en rigole

Sorti de nulle part, Megabonk s'est imposé comme le nouvel incontournable du roguelike. Entre chimpanzés en lunettes de soleil et squelettes skateurs, le jeu solo fait déjà sensation avec plus d'un million de copies vendues.
Megabonk
n'était pas attendu, mais il a explosé en peu de temps. Lancé discrètement le 18 septembre, le roguelike au style graphique inspiré de la PS1 s'est imposé comme une véritable surprise. Avec son mélange improbable entre Risk of Rain 2 et Vampire Survivors, il a su séduire une communauté avide de nouveautés atypiques, et les accros à cette pépite sont nombreux.
Un succès fulgurant pour un jeu solo
En l'espace de deux semaines seulement, Megabonk a franchi la barre du million de ventes.
Une performance d'autant plus impressionnante qu'il s'agit d'un projet porté par un seul développeur, connu sous le nom de Vedinad, qui n'a pas profité d'une campagne marketing. Tout cela n'est donc dû qu'au bouche-à-oreille, et la grande qualité du jeu.
Le titre avait déjà donné des signes de son potentiel, cumulant plus de 4 000 avis « très positifs » en moins d'une semaine sur Steam. Désormais, les chiffres confirment que ce roguelike déjanté s'est hissé parmi les plus gros succès indépendants de l'année.
Un univers absurde qui séduit les joueurs
Derrière son apparente folie, Megabonk a trouvé sa recette
avec un gameplay nerveux, une rejouabilité forte et un univers volontairement barré. Squelettes sur skateboards
, singes en lunettes de soleil
et autres créatures étranges composent un bestiaire qui attire autant qu'il surprend, avec un humour très apprécié.
C'est précisément ce décalage qui a permis au jeu de capter l'attention du public, même en pleine période dominée par deux mastodontes de l'indé, Hollow Knight: Silksong
et Hades 2
. Sorti entre les deux, Megabonk a su tirer son épingle du jeu et attirer la curiosité des amateurs du genre
.
Le créateur promet des mises à jour
Sur le compte officiel du jeu, Vedinad a partagé sa surprise et sa gratitude face à ce succès soudain, avec une touche d'humour :
MERCI LES GARS !! Je vais manger des spaghettis avec une sauce EXTRA ce soir.
Il ajoute qu'il « apprécie énormément les retours
» et qu'il souhaite rapidement « créer une roadmap
». Épuisé par le lancement, il a annoncé prendre quelques jours de repos avant de préparer les prochaines mises à jour.
2025, l'année des indés inattendus ?
Avec Megabonk, mais aussi REPO, Schedule I et Peak, pour ne citer qu'eux, l'année 2025 s'impose déjà comme un cru particulièrement fort pour les indépendants inattendus
. Malgré la domination médiatique des titres majeurs, les surprises indés continuent de captiver les joueurs
, confirmant la vitalité et la créativité de la scène.
Si Megabonk maintient ce rythme et affine son contenu, il pourrait devenir l'une des grandes références du roguelike moderne, comme a su le faire Vampire Survivors. Il n'est pour le moment disponible que sur Steam, mais des versions consoles pourraient voir le jour
.
commentaire (1)
C'est tellement mérité pour ce banger