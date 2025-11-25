La mise à jour d'Halloween a disparu… mais Megabonk prépare un énorme cadeau

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 novembre 2025 à 11h15
Devenu l'une des surprises incontournables de la scène indépendante en 2025, le titre s'est imposé grâce à sa boucle de gameplay frénétique. Alors que la communauté attendait de pied ferme du nouveau contenu pour Halloween, le rendez-vous a été manqué. Une absence qui, loin d'être un abandon, dissimule en réalité une ambition revue à la hausse pour l'avenir du jeu.
La mise à jour d'Halloween a disparu… mais Megabonk prépare un énorme cadeau
Il est indéniable que Megabonk a su conquérir le cœur des joueurs cette année. S'inscrivant dans la lignée des Vampire Survivors, ce roguelite a séduit par sa simplicité apparente et sa profondeur stratégique basée sur l'aléatoire. Porté par un engouement viral, le titre semblait suivre une feuille de route classique avec l'annonce, plus tôt dans l'année, d'une « Spooky Halloween Update ». Pourtant, le mois d'octobre s'est achevé sans la moindre citrouille à l'horizon, laissant les fans dans l'expectative. Le silence a finalement été rompu par vedinad, le développeur solitaire aux commandes du projet, qui a tenu à rassurer sa communauté via le serveur Discord officiel.

Une carte inédite pour renouveler l'expérience

megabonk-personnage
La raison de ce retard est désormais connue et elle devrait ravir les amateurs de Megabonk. Loin de se reposer sur ses lauriers, le créateur a décidé de transformer ce qui devait être une simple mise à jour saisonnière en une extension massive et gratuite. Le développement prend plus de temps que prévu car l'ampleur du contenu a considérablement évolué. Dans son message adressé aux joueurs, vedinad explique qu'il ne s'agit plus seulement d'ajouter quelques éléments cosmétiques ou mineurs.

Le cœur de cette future mise à jour réside dans l'intégration d'une toute nouvelle carte. Le développeur précise ses intentions :
J'ajoute encore des choses en plus de ce qui était déjà en préparation, c'est pourquoi cela prend un peu plus de temps. Je travaille sur une nouvelle carte qui ne sera pas juste un changement cosmétique, mais qui aura aussi des mécaniques uniques.
Cette déclaration change la donne. Dans un roguelite, l'ajout d'un nouvel environnement avec ses propres règles (et non un simple reskin) est souvent synonyme d'une durée de vie décuplée, offrant de nouveaux défis à surmonter et une raison valable de replonger dans l'action.

Un retard bénéfique pour la communauté

Si la fenêtre de tir d'Halloween est désormais loin derrière nous, la pilule semble facile à avaler pour les joueurs. La perspective d'obtenir gratuitement un terrain de jeu inédit, potentiellement accompagné de nouveaux boss, d'objets ou de personnages, bien que ces derniers points restent de l'ordre de la spéculation, justifie amplement quelques semaines d'attente supplémentaires. Aucune date précise n'a encore été communiquée pour le déploiement de ce patch, mais la promesse est là : la prochaine version de Megabonk sera bien plus généreuse qu'escompté.

En prenant le temps de peaufiner cette carte aux fonctionnalités uniques, vedinad prouve son engagement à maintenir l'intérêt autour de son bébé, transformant une déception calendaire en une véritable attente stratégique.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rappelons que Megabonk est actuellement disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Retrouvez nos différents guides, notamment comment débloquer tous les personnages, et la tier list des personnages.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus
Megabonk 15 décembre 2025

Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus

De nombreuses choses viennent d'être ajoutées dans Megabonk, permettant découvrir une carte, un personnage, une arme et bien d'autres choses.
Megabonk est finalement nommé aux Game Awards, grâce aux joueurs
Megabonk 02 décembre 2025

Megabonk est finalement nommé aux Game Awards, grâce aux joueurs

Alors que son créateur avait décliné une nomination prestigieuse par souci d'éthique, le jeu Megabonk revient dans la course par la grande porte. Les fans se sont mobilisés massivement pour l'imposer dans la catégorie Choix des joueurs, créant une situation inédite aux Game Awards.
L'un des meilleurs jeux indépendants de cette année se retire des Game Awards et relance le débat sur les jeux indépendants
Megabonk 19 novembre 2025

L'un des meilleurs jeux indépendants de cette année se retire des Game Awards et relance le débat sur les jeux indépendants

Le développeur derrière Megabonk a décidé de retirer son jeu de la catégorie « Meilleur premier jeu indépendant » aux Game Awards. Une décision rare qui met en lumière la question sensible de la définition même d'un « premier jeu indépendant ».

commentaire (0)