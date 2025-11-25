La mise à jour d'Halloween a disparu… mais Megabonk prépare un énorme cadeau

Devenu l'une des surprises incontournables de la scène indépendante en 2025, le titre s'est imposé grâce à sa boucle de gameplay frénétique. Alors que la communauté attendait de pied ferme du nouveau contenu pour Halloween, le rendez-vous a été manqué. Une absence qui, loin d'être un abandon, dissimule en réalité une ambition revue à la hausse pour l'avenir du jeu.
Il est indéniable que Megabonk a su conquérir le cœur des joueurs cette année
. S'inscrivant dans la lignée des Vampire Survivors
, ce roguelite a séduit par sa simplicité apparente et sa profondeur stratégique basée sur l'aléatoire. Porté par un engouement viral, le titre semblait suivre une feuille de route classique avec l'annonce, plus tôt dans l'année, d'une « Spooky Halloween Update ». Pourtant, le mois d'octobre s'est achevé sans la moindre citrouille à l'horizon, laissant les fans dans l'expectative. Le silence a finalement été rompu par vedinad, le développeur solitaire aux commandes du projet, qui a tenu à rassurer sa communauté via le serveur Discord officiel
.
Une carte inédite pour renouveler l'expérience
La raison de ce retard est désormais connue et elle devrait ravir les amateurs de Megabonk. Loin de se reposer sur ses lauriers, le créateur a décidé de transformer ce qui devait être une simple mise à jour saisonnière en une extension massive et gratuite
. Le développement prend plus de temps que prévu car l'ampleur du contenu a considérablement évolué. Dans son message adressé aux joueurs, vedinad explique qu'il ne s'agit plus seulement d'ajouter quelques éléments cosmétiques ou mineurs. Le cœur de cette future mise à jour réside dans l'intégration d'une toute nouvelle carte
. Le développeur précise ses intentions :
J'ajoute encore des choses en plus de ce qui était déjà en préparation, c'est pourquoi cela prend un peu plus de temps. Je travaille sur une nouvelle carte qui ne sera pas juste un changement cosmétique, mais qui aura aussi des mécaniques uniques.
Cette déclaration change la donne. Dans un roguelite, l'ajout d'un nouvel environnement avec ses propres règles (et non un simple reskin) est souvent synonyme d'une durée de vie décuplée, offrant de nouveaux défis à surmonter et une raison valable de replonger dans l'action
.
Un retard bénéfique pour la communauté
Si la fenêtre de tir d'Halloween est désormais loin derrière nous, la pilule semble facile à avaler pour les joueurs. La perspective d'obtenir gratuitement un terrain de jeu inédit, potentiellement accompagné de nouveaux boss, d'objets ou de personnages, bien que ces derniers points restent de l'ordre de la spéculation, justifie amplement quelques semaines d'attente supplémentaires. Aucune date précise n'a encore été communiquée pour le déploiement de ce patch
, mais la promesse est là : la prochaine version de Megabonk sera bien plus généreuse qu'escompté
.
En prenant le temps de peaufiner cette carte aux fonctionnalités uniques, vedinad prouve son engagement à maintenir l'intérêt autour de son bébé, transformant une déception calendaire en une véritable attente stratégique.
Rappelons que Megabonk est actuellement disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Retrouvez nos différents guides, notamment comment débloquer tous les personnages
, et la tier list des personnages
.
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