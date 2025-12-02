Megabonk est finalement nommé aux Game Awards, grâce aux joueurs

Alors que son créateur avait décliné une nomination prestigieuse par souci d'éthique, le jeu Megabonk revient dans la course par la grande porte. Les fans se sont mobilisés massivement pour l'imposer dans la catégorie Choix des joueurs, créant une situation inédite aux Game Awards.
C'est une histoire comme seule l'industrie du jeu vidéo peut en produire, mêlant éthique de développement, ferveur communautaire et rebondissements de dernière minute. Vedinad, le développeur derrière le succès surprise Megabonk
, avait pris tout le monde de court en retirant volontairement son titre de la catégorie « Meilleur Premier Jeu Indépendant »
des Game Awards. Pourtant, la communauté en a décidé autrement et refuse de laisser l'histoire s'arrêter là. Le jeu est désormais officiellement en lice dans une autre catégorie
, portée à bout de bras par ses fans.
Un retrait volontaire annulé par la ferveur populaire
Pour comprendre la situation, il faut revenir en arrière. Vedinad avait refusé sa nomination initiale car il estimait que Megabonk ne répondait pas aux critères stricts d'un « premier jeu »
, ayant déjà travaillé sur d'autres projets auparavant, bien qu'il opère sous un certain anonymat. Une démarche d'une honnêteté rare dans le milieu. À l'époque, le développeur avait déclaré « apprécier vraiment la nomination, le soutien et les votes, mais cela ne semble pas juste dans cette catégorie. Vous devriez voter pour l'un des autres incroyables premiers titres, ce sont tous des jeux fantastiques !
»
Mais c'était sans compter sur le « Players' Voice », une catégorie unique des Game Awards où le public détient le plein pouvoir. Contrairement aux catégories classiques où le jury pèse lourd, ici, ce sont les joueurs qui décident
. Le 1er
décembre, Vedinad a confirmé sur les réseaux sociaux que Megabonk était éligible. La compétition est rude, mêlant jeux indépendants et blockbusters AAA, mais ce titre au style proche de Vampire Survivors a réussi à se frayer un chemin.
Une course contre la montre pour la victoire
Le système de vote du Choix des joueurs est complexe et impitoyable. Les fans soumettent leurs 10 jeux favoris, qui sont ensuite épurés au cours de trois rounds successifs jusqu'au sacre final. Le premier round s'achevant très rapidement, les supporters de Megabonk ont dû agir dans l'urgence pour maintenir leur champion dans la course
.
L'optimisme est de mise du côté du développeur, qui a partagé une image humoristique d'un sorcier hurlant se faisant injecter une seringue géante étiquetée « espoir
».
Cette catégorie est la réponse des Game Awards aux critiques récurrentes concernant l'opacité du scrutin du Jeu de l'Année. Pour le prix principal, le vote du public ne compte que pour 10 %, le reste étant décidé par un jury de médias internationaux. L'organisation justifie ce choix pour éviter les campagnes de votes massives qui pourraient fausser les résultats. Cependant, avec le Players' Voice, la voix du peuple est reine
. Réponse dans la nuit du 11 au 12 décembre pour voir le palmarès, et si Megabonk arrive à obtenir ce titre qui serait mérité.
Rappelons que Megabonk est actuellement disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Retrouvez nos différents guides, notamment comment débloquer tous les personnages
, et la tier list des personnages
.
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