Megabonk : Comment avoir plus de slots d'armes et de tomes ?

Au départ, vous n'avez que deux emplacements d'armes, et deux emplacements de tomes dans Megabonk. Nous vous expliquons comment faire pour en avoir quatre de chaque.

Débloquer des slots d'armes dans Megabonk

Sur cette image vous voyez les défis en haut à gauche, et le menu magasin.

Atteindre X niveau avec un personnage

Tuer X ennemis avec telle arme

Casser 20 pots dans une run

Acheter 25 coffres

Débloquer des emplacements pour les tomes

Pourquoi débloquer plus d'emplacements ?

est un roguelike, ce qui sous-entend qu'il faut jouer encore et encore pour progresser et débloquer du contenu, qui peut potentiellement vous aider à faire mieux. C'est notamment le cas au niveau des armes et des tomes, puisque lorsque vous débarquez sur le jeu,, c'est-à-dire deux slots pour les armes, et deux autres pour les tomes, qui vous servent à avoir des boost des statistiques. La question est donc la suivante :La réponse est assez simple :Mais il existe néanmoins quelques subtilités, puisqu'il faut faire plusieurs parties pour débloquer le menu « Magasin » qui s'affichera sur votre écran principal. Dans celui-ci, vous allez pouvoir acheter des améliorations du jeu,Attention toutefois, il faudra faire quelques parties supplémentaires pour valider des défis (des succès), pour pouvoir. Il faudraCes derniers ne sont pas très compliqués en soi, et se valident assez vite en jouant. Vous pouvez d'ailleurs avoir une idée des prochains défis qui seront validés sur l'écran d'accueil, en haut à gauche.Parmi les succès nous trouvons des défis tels que :Des défis basiques qui progresseront au fur et à mesure de vos aventures.Pour les tomes, cela fonctionne exactement de la même manière, à la seule condition. Lorsque cela sera fait, vous allez pouvoir, et donc acheter, et donc potentiellement être bien plus puissant.Comme nous vous le disions, au départ vous n'aurez que quatre slots sur huit, deux pour les armes et deux pour les tomes. Or, cela freine votre progression et donc votre puissance, puisque vous ne pourrez pas exploiter le plein potentiel de votre personnage. C'est pourquoi il est recommandé, dès que possible,, pour tenter de battre votre record, entre autres.