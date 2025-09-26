Megabonk : Comment avoir plus de slots d'armes et de tomes ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 septembre 2025 à 18h37
Au départ, vous n'avez que deux emplacements d'armes, et deux emplacements de tomes dans Megabonk. Nous vous expliquons comment faire pour en avoir quatre de chaque.
Megabonk : Comment avoir plus de slots d'armes et de tomes ?
Megabonk est un roguelike, ce qui sous-entend qu'il faut jouer encore et encore pour progresser et débloquer du contenu, qui peut potentiellement vous aider à faire mieux. C'est notamment le cas au niveau des armes et des tomes, puisque lorsque vous débarquez sur le jeu, vous n'avez que la moitié des emplacements de disponibles, c'est-à-dire deux slots pour les armes, et deux autres pour les tomes, qui vous servent à avoir des boost des statistiques. La question est donc la suivante : comment débloquer les autres emplacements d'armes et de tomes dans Megabonk ?

Débloquer des slots d'armes dans Megabonk

La réponse est assez simple : jouez ! Mais il existe néanmoins quelques subtilités, puisqu'il faut faire plusieurs parties pour débloquer le menu « Magasin » qui s'affichera sur votre écran principal. Dans celui-ci, vous allez pouvoir acheter des améliorations du jeu, comme de nouveaux slots d'armes et de tomes. Attention toutefois, il faudra faire quelques parties supplémentaires pour valider des défis (des succès), pour pouvoir acheter cette amélioration d'emplacement d'armes. Il faudra valider 25 défis pour pouvoir débloquer cette amélioration.

emplacement-arme
Ces derniers ne sont pas très compliqués en soi, et se valident assez vite en jouant. Vous pouvez d'ailleurs avoir une idée des prochains défis qui seront validés sur l'écran d'accueil, en haut à gauche. 

boutique-defis
Sur cette image vous voyez les défis en haut à gauche, et le menu magasin.

Parmi les succès nous trouvons des défis tels que : 
  • Atteindre X niveau avec un personnage
  • Tuer X ennemis avec telle arme
  • Casser 20 pots dans une run
  • Acheter 25 coffres
Des défis basiques qui progresseront au fur et à mesure de vos aventures.

Débloquer des emplacements pour les tomes

Pour les tomes, cela fonctionne exactement de la même manière, à la seule condition qu'il faudra terminer 35 quêtes. Lorsque cela sera fait, vous allez pouvoir débloquer l'amélioration, et donc acheter deux nouveaux emplacements pour vos tomes, et donc potentiellement être bien plus puissant. 

emplacement-tomes

Pourquoi débloquer plus d'emplacements ?

Comme nous vous le disions, au départ vous n'aurez que quatre slots sur huit, deux pour les armes et deux pour les tomes. Or, cela freine votre progression et donc votre puissance, puisque vous ne pourrez pas exploiter le plein potentiel de votre personnage. C'est pourquoi il est recommandé, dès que possible, d'acheter ces deux améliorations, pour débloquer de nouveaux emplacements d'armes et de tomes dans Megabonk, pour tenter de battre votre record, entre autres.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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