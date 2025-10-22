Megabonk : Tier list des meilleurs tomes

Retrouvez la tier list des meilleurs tomes pour Megabonk, laquelle vous permettra de mettre toutes les chances votre côté pour éliminer vos ennemis et battre tous les boss.
Sorti en septembre 2025, Megabonk
propose une expérience de survie inspiré de Vampire Survivors, mais avec une vue à la troisième personne, ce qui change drastiquement le gameplay. Votre objectif sera simple puisqu'il faudra survivre le plus longtemps possible à des vagues de créatures et de boss de plus en plus puissants, tout en améliorant votre personnage grâce à des armes, des tomes, et divers objets que vous allez récupérer, notamment par le biais des coffres.
Tier list des meilleurs tomes de Megabonk
Bien entendu, les différents tomes auront des avantages et des inconvénients en fonction de votre progression dans le jeu et même d'une partie à une autre, puisque l'aléatoire aura un fort impact sur le déroulement de votre run. Par exemple, la tome de taille sera utile pour des armes avec des zones d'effet, et le tome de projectile le sera si vous avez des armes qui en ont plusieurs. Leur choix ne devra donc pas se faire à la légère et sans réelle réflexion. Cependant, au vu de la méta actuelle, certains de ces tomes s'avèrent être bien meilleurs
et par conséquent plus puissants et utiles que d'autres. La tier list des tomes Megabonk
présente, ci-dessus, devrait vous aider à choisir les tomes idoines qui vous mèneront, sans aucun doute, vers une victoire méritée, et pourquoi pas tenter de figurer dans le haut du classement des meilleurs joueurs.
Concernant leur classement, voici comment nous avons départagé les choses :
- Tier S → les meilleurs tomes de Megabonk, qui vous permet de faire une bonne run quel que soit le personnage
- Tier A → tomes très puissants
- Tier B → tomes moins puissants, mais utiles avec certains personnages
- Tier C → tomes peu utiles ou difficiles à incorporer dans une run
N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de Megabonk
. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par le développeur indépendant poncle, la tier list
des tomes
soit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec la tier list des tomes Megabonk
présentée. Si d'autres sont ajoutés par le biais d'une mise à jour, comptez sur nous pour mettre à jour la tier list des meilleurs tomes de Megabonk
.
Retrouvez aussi notre tier list des personnages de Megabonk
.
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