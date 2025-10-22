Megabonk : Tier list des meilleurs tomes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 octobre 2025 à 18h48
Retrouvez la tier list des meilleurs tomes pour Megabonk, laquelle vous permettra de mettre toutes les chances votre côté pour éliminer vos ennemis et battre tous les boss.
Megabonk : Tier list des meilleurs tomes
Sorti en septembre 2025, Megabonk propose une expérience de survie inspiré de Vampire Survivors, mais avec une vue à la troisième personne, ce qui change drastiquement le gameplay. Votre objectif sera simple puisqu'il faudra survivre le plus longtemps possible à des vagues de créatures et de boss de plus en plus puissants, tout en améliorant votre personnage grâce à des armes, des tomes, et divers objets que vous allez récupérer, notamment par le biais des coffres.

Tier list des meilleurs tomes de Megabonk

S
Tome d'XP Tome d'XP
Tome de Chance Tome de Chance
Tome de Quantité Tome de Quantité
Tome de Refroidissement Tome de Refroidissement
A
Tome d'Agilité Tome d'Agilité
Tome d'Armure Tome d'Armure
Tome de Bouclier Tome de Bouclier
Tome de Dégâts Tome de Dégâts
Tome de Précision Tome de Précision
Tome de PV Tome de PV
Tome de Régénération Tome de Régénération
Tome de Taille Tome de Taille
Tome de Vitesse de projectile Tome de Vitesse de projectile
Tome Sanglant Tome Sanglant
B
Tome d'Attraction Tome d'Attraction
Tome d'Évasion Tome d'Évasion
Tome de Ronces Tome de Ronces
Tome Doré Tome Doré
Tome Maudit Tome Maudit
C
Tome Argenté Tome Argenté
Tome de Durée Tome de Durée
Tome de Recul Tome de Recul
Tome du Chaos Tome du Chaos

Bien entendu, les différents tomes auront des avantages et des inconvénients en fonction de votre progression dans le jeu et même d'une partie à une autre, puisque l'aléatoire aura un fort impact sur le déroulement de votre run. Par exemple, la tome de taille sera utile pour des armes avec des zones d'effet, et le tome de projectile le sera si vous avez des armes qui en ont plusieurs. Leur choix ne devra donc pas se faire à la légère et sans réelle réflexion. Cependant, au vu de la méta actuelle, certains de ces tomes s'avèrent être bien meilleurs et par conséquent plus puissants et utiles que d'autres. La tier list des tomes Megabonk présente, ci-dessus, devrait vous aider à choisir les tomes idoines qui vous mèneront, sans aucun doute, vers une victoire méritée, et pourquoi pas tenter de figurer dans le haut du classement des meilleurs joueurs.

tome-megabonk-tier-list
Concernant leur classement, voici comment nous avons départagé les choses :
  • Tier S → les meilleurs tomes de Megabonk, qui vous permet de faire une bonne run quel que soit le personnage
  • Tier A → tomes très puissants
  • Tier B → tomes moins puissants, mais utiles avec certains personnages
  • Tier C → tomes peu utiles ou difficiles à incorporer dans une run
Miniature vidéo

N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de Megabonk. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par le développeur indépendant poncle, la tier list des tomes soit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec la tier list des tomes Megabonk présentée. Si d'autres sont ajoutés par le biais d'une mise à jour, comptez sur nous pour mettre à jour la tier list des meilleurs tomes de Megabonk.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Retrouvez aussi notre tier list des personnages de Megabonk.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus
Megabonk 15 décembre 2025

Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus

De nombreuses choses viennent d'être ajoutées dans Megabonk, permettant découvrir une carte, un personnage, une arme et bien d'autres choses.
Megabonk est finalement nommé aux Game Awards, grâce aux joueurs
Megabonk 02 décembre 2025

Megabonk est finalement nommé aux Game Awards, grâce aux joueurs

Alors que son créateur avait décliné une nomination prestigieuse par souci d'éthique, le jeu Megabonk revient dans la course par la grande porte. Les fans se sont mobilisés massivement pour l'imposer dans la catégorie Choix des joueurs, créant une situation inédite aux Game Awards.
La mise à jour d'Halloween a disparu… mais Megabonk prépare un énorme cadeau
Megabonk 25 novembre 2025

La mise à jour d'Halloween a disparu… mais Megabonk prépare un énorme cadeau

Devenu l'une des surprises incontournables de la scène indépendante en 2025, le titre s'est imposé grâce à sa boucle de gameplay frénétique. Alors que la communauté attendait de pied ferme du nouveau contenu pour Halloween, le rendez-vous a été manqué. Une absence qui, loin d'être un abandon, dissimule en réalité une ambition revue à la hausse pour l'avenir du jeu.

commentaire (0)