Megabonk : Comment débloquer tous les personnages ?

Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus
De nombreuses choses viennent d'être ajoutées dans Megabonk, permettant découvrir une carte, un personnage, une arme et bien d'autres choses.
|Personnage
|Comment débloquer
|Fox
|Personnage de départ, débloqué gratuitement dès le début.
|Sir Oofie
|Personnage de départ, débloqué gratuitement dès le début.
|Calcium
|Tuez 1 000 squelettes.
|Megachad
|Avoir le Tome des dégâts au niveau 7 et avoir l'arme Aura.
|Ogre
|Tuez 15 gobelins et achetez l'arme Hache.
|CL4NK
|Terminez la Forêt niveau 1 et achetez l'arme Revolver.
|Athéna
|Avoir le Tome de ronces au niveau 9 et acheter l'arme Égide.
|Robinette
|Terminez le niveau 2 de la Forêt.
|Monke
|Trouvez et libérez Monke dans la forêt, puis achetez l'arme Bananarang.
|Tony McFusée
|Achevez 2 défis et achetez l'arme Dague sans Fil.
|Buisson
|Trouvez et tuez Buisson dans Forêt et achetez l'arme Fusil de Snpier.
|Birdo
|Tuez 100 ennemis avec l'arme Tornade en étant emporté par une tornade sur Désert et acheter l'arme Tornade.
|Noëlle
|Utilise un micro-ondes pour dupliquer Crystal de Glace 3 fois d'affilée et acheter l'arme Marcheur de Gel.
|Amog
|Empoisonnez 50 000 ennemis avec Fromage Moisi et achetez l'arme Fiole Empoisonnée.
|Cosmonaute
|Achevez 6 défis et achetez l'arme Trou noir.
|Bandit
|Trouvez et tuez Bandit dans Désert et achetez l'arme Déxécuteur.
|Ninja
|Terminez Désert niveau 2 et achetez l'arme Katana.
|Vlad
|Terminez Désert niveau 2 et achetez l'arme Magie de sang.
|Sir Chadwell
|Terminez Forêt niveau 3 et achetez l'arme Épée Corrompue.
|Tête-de-dé
|Terminez 100 quêtes et achetez l'arme Dés.
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