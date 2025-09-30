Megabonk : Comment débloquer tous les personnages ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 septembre 2025 à 11h56
Retrouvez tout ce qu'il faut savoir pour débloquer tous les personnage dans Megabonk, et ainsi avoir accès à votre préféré.
Megabonk : Comment débloquer tous les personnages ?
Comme dans tous les jeux de type roguelike, vous n'aurez pas accès à tous les personnages au début de votre aventure Megabonk. Il faudra les débloquer petit à petit, en effectuant certaines actions sur le champ de bataille, parfois faciles, parfois bien plus complexes. Ainsi, si vous ne savez pas comment débloquer tel ou tel personnage dans Megabonk, ce guide est fait pour vous.

Débloquer tous les personnages dans Megabonk

megabonk-personnage
Personnage Comment débloquer
Fox Personnage de départ, débloqué gratuitement dès le début.
Sir Oofie Personnage de départ, débloqué gratuitement dès le début.
Calcium Tuez 1 000 squelettes.
Megachad Avoir le Tome des dégâts au niveau 7 et avoir l'arme Aura.
Ogre Tuez 15 gobelins et achetez l'arme Hache.
CL4NK Terminez la Forêt niveau 1 et achetez l'arme Revolver.
Athéna Avoir le Tome de ronces au niveau 9 et acheter l'arme Égide.
Robinette Terminez le niveau 2 de la Forêt.
Monke Trouvez et libérez Monke dans la forêt, puis achetez l'arme Bananarang.
Tony McFusée Achevez 2 défis et achetez l'arme Dague sans Fil. 
Buisson Trouvez et tuez Buisson dans Forêt et achetez l'arme Fusil de Snpier. 
Birdo Tuez 100 ennemis avec l'arme Tornade en étant emporté par une tornade sur Désert et acheter l'arme Tornade.
Noëlle Utilise un micro-ondes pour dupliquer Crystal de Glace 3 fois d'affilée et acheter l'arme Marcheur de Gel.
Amog Empoisonnez 50 000 ennemis avec Fromage Moisi et achetez l'arme Fiole Empoisonnée.
Cosmonaute Achevez 6 défis et achetez l'arme Trou noir.
Bandit Trouvez et tuez Bandit dans Désert et achetez l'arme Déxécuteur.
Ninja Terminez Désert niveau 2 et achetez l'arme Katana.
Vlad Terminez Désert niveau 2 et achetez l'arme Magie de sang.
Sir Chadwell Terminez Forêt niveau 3 et achetez l'arme Épée Corrompue.
Tête-de-dé Terminez 100 quêtes et achetez l'arme Dés.

megabonk-debloquer-personnages
Notez qu'il faut en plus dépenser des pièces d'argent pour mettre la main sur ces personnages, mais vous devriez normalement en avoir assez en stock pour les obtenir. Sinon, relancez une run et cela devrait faire l'affaire, puisqu'ils ne coûtent pas très cher.

Megabonk reste disponible sur PC, via Steam. Nous vous expliquons aussi comment avoir plus d'emplacements pour vos armes et vos tomes, pour être plus puissant, ou comment débloquer toutes les armes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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