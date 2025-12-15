Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus

De nombreuses choses viennent d'être ajoutées dans Megabonk, permettant découvrir une carte, un personnage, une arme et bien d'autres choses.
Initialement prévue pour Halloween, cette mise à jour majeure de Megabonk
, la « Spooky Update
» vient finalement d'arriver. Mais les joueurs feront fi du retard, étant donné que le contenu est relativement massif et mérite de relancer l'un des titres sensations de l'année pour quelques heures au moins.
Pêle-mêle, nous retrouvons une nouvelle carte, un personnage, nommé Roberto, une arme, la faux, et bien d'autres choses comme des items des ennemis comprenant également des boss, et des succès inédits
. De nombreuses améliorations et corrections de soucis ont également eu lieu. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour ci-dessous.
Spooky Update Megabonk
Nouveautés
- Nouvelle carte
- Nouveau personnage
- Nouvelle arme
- Nouveaux objets
- Nouveaux ennemis et boss
- Nouveaux succès et challenges
Jeu
- Nombreuses informations pour les FPS en fin de partie.
Correction de problèmes
- Correction d'un bug où le Megacrit de la Fourche Géante ne fonctionnait pas.
- Correction d'un bug permettant d'acheter des objets qui n'étaient pas encore débloqués.
- Correction d'un bug où Marcheur de gel réinitialisait l'opacité lors d'un changement de vitesse d'attaque.
- Correction d'un bug où le Livre Sacré n'était pas affecté par l'opacité des particules.
- Correction d'un affichage de texte étrange lors de la tentative de passage au micro-ondes d'un objet ayant déjà atteint son plafond maximal.
- Correction d'un « bug » permettant d'utiliser la carte entière lors du défi Blind Challenge.
- Correction d'un bug permettant de se réinitialiser lors de la téléportation vers l'étape suivante afin de conserver sa progression sans passer à l'étape suivante.
- Correction d'un bug provoquant une erreur si vous bannissiez tous les objets sauf un dans une rareté spécifique, puis parliez à un individu louche.
Paramètres
- Nouveau paramètre de jeu : Paramètres avancés – Active certains réglages dont la majorité des joueurs n'a pas besoin. Désactivé par défaut afin d'éviter d'encombrer les options pour les nouveaux joueurs.
- Nouveau paramètre de jeu : Compteur de Sanctuaires → Affiche combien de sanctuaires de chaque type sont disponibles et combien vous en avez utilisés.
- [Avancé] Nouveau paramètre de jeu : Afficher l'interface → Afficher ou masquer l'interface utilisateur.
- [Avancé] Nouveau paramètre de jeu : Passer l'animation des coffres → Ignore l'animation d'ouverture des coffres.
- Note : Vous ne pourrez pas bannir des objets depuis les coffres si ce paramètre est activé.
- [Avancé] Nouveau paramètre de jeu : Passer l'animation du portail → Ignore l'animation d'apparition du portail (au niveau 1).
- [Avancé] Nouveau paramètre de jeu : Activer les pots en argent → Activer / désactiver les pots en argent (les objets fantômes seront déséquilibrés si vous faites cela).
- [Avancé] Nouveau paramètre de jeu : Afficher le flux d'objets → Affiche les objets ramassés dans un flux sur le côté gauche de l'écran.
Équilibrage
- Tentative de correction du bug / exploit « homme des cavernes » permettant de se cacher dans des grottes pour empêcher les ennemis d'apparaître près de vous ou de vous atteindre.
- Augmentation du potentiel minimum de récompense passive de Tête-de-Dé (0,02 → 0,04).
- Concrètement, ses récompenses en fin de progression seront deux fois plus élevées, sans devenir abusives.
- Les Chunkers commencent désormais avec un projectile supplémentaire.
- Le passif d'Amog augmente désormais en rayon à chaque niveau, de 4 à 12 sur 220 niveaux.
- Auparavant, le rayon était toujours de 4.
- Gagne également 1 % de dégâts de poison par niveau.
- Le passif de Calcium a été légèrement modifiée.
- Au lieu de perdre la moitié de son élan en subissant des dégâts, il en perd désormais environ 25 %, valeur qui diminue avec les niveaux.
- Au niveau 110 (maximum), la perte est d'environ 6,6 %.
- Vitesse initiale des projectiles de la Fiole de Poison augmentée de 12 → 16.
- Souffle du Dragon bénéficie désormais d'une vitesse de rotation 200 % plus rapide et cible automatiquement les ennemis au lieu de suivre la rotation du joueur.
- Augmentation des dégâts de 15 → 16, durée augmentée de 1 s → 1,5 s, et amélioration de l'offre d'augmentation de dégâts de 3 → 4.
- La passive de Noelle confère désormais moins de taille par niveau : 1 % → 0,75 %.
- Les dégâts gagnés par ennemi gelé ont également été légèrement réduits : 2 % → 1,5 %.
- Le multiplicateur maximum d'argent dans Final Swarm passe de 16x → 8x.
- Les joueurs accumulent trop d'argent, et un multiplicateur aussi élevé n'a plus vraiment de sens.
- À terme, il serait intéressant d'ajouter des mécaniques utilisant l'argent, mais ce n'est pas encore défini.
- Pour contrer certaines stratégies aériennes :
- Les fantômes de Final Swarm commenceront à augmenter leur vitesse après 20 minutes.
- Normalement, un ennemi ne peut être étourdi ou gelé que 15 fois (limite de contrôle).
- Après cette mise à jour, à partir de 20 minutes, cette limite diminuera progressivement jusqu'à ce que les ennemis ne puissent plus être étourdis ou gelés.
Rappelons que Megabonk est actuellement disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Retrouvez nos différents guides, notamment comment débloquer tous les personnages
, et la tier list des personnages
.
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