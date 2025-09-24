Très populaire depuis sa sortie surprise le 18 septembre 2025, Megabonk a très vite séduit les joueurs. Mais va-t-il sortir sur PlayStation 5 et Xbox Series ?
Megabonk
a très vite su conquérir les joueurs, et ce, pour de nombreuses raisons. Son gameplay, très proche des roguelikes du genre Vampire Survivors, mais cette fois-ci en 3D, et l'univers du titre avec un humour décalé lui permettent de truster les premières places des jeux les plus joués sur Steam, et d'attirer l'attention d'autres joueurs, qui ont, eux aussi, tenté l'expérience. Tout en sachant que les créateurs de contenu se sont, eux aussi, lancés dans des runs endiablées. C'est pourquoi une partie des joueurs se demande si Megabonk sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series
.
Megabonk sortira t-il sur PS5 et Xbox Series ?
Allons directement au but, malheureusement Megabonk n'est disponible que sur PC et n'a aucune sortie sur PS5 ou Xbox Series de prévue
à l'heure où ces lignes sont écrites. vedinad, la personne en charge de son développement, pourrait, à terme, décider de porter son jeu sur PlayStation 5 ou Xbox Series
, puisqu'il ne s'agit pas du portage le plus difficile à faire, étant donné que son jeu n'est pas très gourmand. Il a d'ailleurs précisé sur Discord
qu'un portage pourrait être fait.
Peut-être ? (NDLR : qu'un portage peut être fait) Je pense qu'un portage peut prendre un peu de temps, mais je n'y connais rien non plus.
En sachant que le jeu vient de sortir et que des mises à jour sont prévues ces prochaines semaines, si un portage devait avoir lieu, cela ne se ferait pas de sitôt. Mais si la demande est importante et qu'une telle version peut voir le jour, il n'est pas impensable que nous voyions Megabonk
, l'un des meilleurs jeux indépendants de l'année, débarquer sur d'autres plateformes, comme la PS5 et Xbox Series
.
En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte jouer à Megabonk
, sachez qu'il est tout à fait possible de le faire sur n'importe quel ordinateur, et qu'il est disponible au prix de 8,28 € sur Steam, en promotion
. Sachez également qu'il est compatible et vérifié pour le Steam Deck, permettant d'y jouer plus facilement.
commentaire (0)