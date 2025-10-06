Megabonk : Tier list des personnages

Retrouvez la tier list des meilleurs personnages pour Megabonk, laquelle vous permettra de mettre toutes les chances votre côté pour éliminer vos ennemis et battre tous les boss.

Tier list des meilleurs personnages de Megabonk

S Calcium Robinette Tête-de-dé Tony McFusée A Bandit CL4NK Megachad Monke Ninja Renard Vlad B Amog Athéna Birdo Buisson Noëlle Ogre Sir Oofie C Cosmonaute Sir Chadwell











Tier S → les meilleurs personnages de Megabonk, qui vous permet de faire une bonne run

→ les meilleurs personnages de Megabonk, qui vous permet de faire une bonne run Tier A → personnages très puissants

→ personnages très puissants Tier B → personnages moins puissants, mais utiles pour certains défis

→ personnages moins puissants, mais utiles pour certains défis Tier C → personnages difficiles, avec qui il sera plus compliqué de terminer une partie

Sorti en septembre 2025,propose une expérience de survie inspiré de Vampire Survivors, mais avec une vue à la troisième personne, ce qui change drastiquement le gameplay. Votre objectif sera simple puisqu'il faudra survivre le plus longtemps possible à des vagues de créatures et de boss de plus en plus puissants, tout en améliorant votre personnage grâce à des armes, des tomes, et divers objets que vous allez récupérer, notamment par le biais des coffres.Bien entendu, les différents personnages, tous dotés de passifs et d'armes de départ différentes, auront des avantages et des inconvénients en fonction de votre progression dans le jeu et même d'une partie à une autre, puisque l'aléatoire aura un fort impact sur le déroulement de votre run. Leur choix ne devra donc pas se faire à la légère et sans réelle réflexion. Cependant, au vu de la méta actuelle, certains de ces personnages s'avèrent êtreet par conséquent plus puissants et utiles que d'autres. Laprésente, ci-dessus, devrait vous aider à choisir les personnages idoines qui vous mèneront, sans aucun doute, vers une victoire méritée, et pourquoi pas tenter de figurer dans le haut du classement des meilleurs joueurs.Concernant leur classement, voici comment nous avons départagé les choses :N'oubliez pas que cette liste est basée sur la méta actuelle de. Il se peut, qu'à l'avenir, en fonction des modifications apportées par le développeur indépendant poncle, ladessoit totalement chamboulée, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article afin de prendre connaissance des changements opérés et à vous manifester, par l'intermédiaire des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec laprésentée. Si d'autres sont ajoutés par le biais d'une mise à jour, comptez sur nous pour mettre à jour