The Game Awards 2025 : GOTY, meilleur jeu indépendant, meilleur RPG... tous les nommés connus

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 02 décembre 2025 à 11h11
La cérémonie The Game Awards 2025 est prévue pour le mois de décembre, soit dans un petit mois. La liste complète des nommés a été dévoilée, et les votes sont ouverts.
The Game Awards 2025 : GOTY, meilleur jeu indépendant, meilleur RPG... tous les nommés connus
Chaque année, l'événement The Game Awards est très attendu par les joueurs et les joueuses. Comme vous le savez, durant la cérémonie, qui est présentée par Geoff Keighley, de nombreuses annonces sont faites et des prix sont décernés, dont celui du fameux jeu de l'année.

Pour cette édition 2025, qui a vécu une nouvelle année très riches en termes de sorties, les titres nommés dans la catégorie du « Jeu de l'année », qui clôturera l'événement, nous retrouvons sans surprise Clair Obscur: Expedition 33 qui part en grandissime favoris, accompagné de plusieurs outsiders tels que Death Stranding 2, Hades 2, Hollow Knight Silksong et Kingdom Come: Deliverance 2, ainsi que la surprise Donkey Kong Bananza. 


Toutefois, il va falloir patienter jusqu'au 11 décembre 2025 (dans la nuit du 10 au 11), date de la cérémonie des Game Awards 2025, pour découvrir lequel obtiendra le titre tant convoité. 

Mais, sans plus tarder, voici la liste complète de tous les nommés, répartis selon les différentes catégories proposées, pour cette édition 2025 des Game Awards.

Tous les nommés des Game Awards 2025

Jeu de l'année

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Hades 2
  • Hollow Knight Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance 2
  • Donkey Kong Bananza

Meilleure direction

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Split Fiction

Meilleure narration

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yōtei
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Silent Hill f

Meilleure direction artistique

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Split Fiction

Meilleur Sound Design

  • Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yōtei
  • Silent Hill f

Meilleure musique

  • Hollow Knight: Silksong
  • Hades II
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Ghost of Yōtei
  • Death Stranding 2

Meilleure performance

  • Ben Starr
  • Charlie Cox
  • Erika Ishii
  • Jennifer English
  • Konatsu Kato
  • Troy Baker

Innovation en termes d'accessibilité

  • Assassin's Creed Shadows
  • Atomfall
  • Doom: The Dark Ages
  • FC 26
  • South of Midnight

Games For Impact

  • Consume me
  • Despelote
  • Lost Records Bloom and Rage
  • South Of Midnight

Meilleur suivi

  • Marvel Rivals
  • No Man's Sky
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2

Meilleur soutien communautaire

  • Baldur's Gate 3
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • HELLDIVERS 2
  • No Man's Sky

Meilleur jeu indépendant

  • Absolum
  • Ball x Pit
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Meilleur premier jeu indépendant

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Despelote
  • Dispatch

Meilleur jeu mobile

  • Destiny: Rising
  • Persona 5: The Phantom X
  • Wuthering Waves
  • Sonic Rumble
  • Umamusume: Pretty Derby

Meilleur jeu d'action

  • Battlefield 6
  • Doom: The Dark Ages
  • Hades II
  • Ninja Gaiden 4
  • Shinobi: Art of Vengeance

Meilleur jeu d'action-aventure

  • Death Stranding 2
  • Ghost of Yōtei
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Hollow Knight: Silksong
  • Split Fiction

Meilleur RPG

  • Avowed
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • The Outer Worlds 2
  • Monster Hunter Wilds

Meilleur jeu de combat

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Meilleur jeu familial

  • Donkey Kong Bananza
  • LEGO Party!
  • LEGO Voyagers
  • Mario Kart World
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • Split Fiction

Meilleur jeu de simulation / stratégie

  • The Alters
  • FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
  • Jurassic World Evolution 3
  • Sid Meier's Civilization VII
  • Tempest Rising
  • Two Point Museum

Meilleur jeu de sports / course

  • FC 26
  • F1 25
  • Mario Kart World
  • Rematch
  • Sonic Racing: CrossWorlds

Meilleur jeu multijoueur

  • ARC Raiders
  • Battlefield 6
  • Elden Ring Nightreign
  • PEAK
  • Split Fiction

Meilleure adaptation

  • Minecraft le Film
  • Devil May Cry
  • The Last of Us: Season 2
  • Splinter Cell: Deathwatch
  • Until Dawn

Jeu le plus attendu

  • 007 First Light
  • Grand Theft Auto VI
  • Marvel's Wolverine
  • Resident Evil Requiem
  • The Witcher IV

Meilleur créateur de contenu

  • Caedrel
  • Kai Cenat
  • MoistCr1TiKaL
  • Sakura Miko
  • The Burnt Peanut

Meilleur jeu esport

  • Counter-Strike 2
  • DOTA 2
  • League of Legends
  • Mobile Legends: Bang Bang
  • VALORANT

Meilleur athlète esport

  • brawk
  • Chovy
  • f0rsakeN
  • Kakeru
  • Zywoo
  • MenaRD

Meilleure équipe esport

  • NRG
  • GEN.G
  • Team Falcons
  • Team Liquid PH
  • Team Vitality
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commentaires (2)

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Miaouss (invité) Le 18/11/2025 à 09:44

Death stranding ? Donkey kong ????? Hades 2 ?????? (Sorti en 2023 on le rappelle....) Encore une fois il y a pas mal de choses z dire sur les nommés

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BenjyML (invité) Le 18/11/2025 à 06:54

Hades II est sorti en octobre...