The Game Awards 2025 : GOTY, meilleur jeu indépendant, meilleur RPG... tous les nommés connus

La cérémonie The Game Awards 2025 est prévue pour le mois de décembre, soit dans un petit mois. La liste complète des nommés a été dévoilée, et les votes sont ouverts.

Tous les nommés des Game Awards 2025

Jeu de l'année

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Hades 2

Hollow Knight Silksong

Kingdom Come: Deliverance 2

Donkey Kong Bananza

Meilleure direction

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Split Fiction

Meilleure narration

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yōtei

Kingdom Come: Deliverance II

Silent Hill f

Meilleure direction artistique

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Split Fiction

Meilleur Sound Design

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yōtei

Silent Hill f

Meilleure musique

Hollow Knight: Silksong

Hades II

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yōtei

Death Stranding 2

Meilleure performance

Ben Starr

Charlie Cox

Erika Ishii

Jennifer English

Konatsu Kato

Troy Baker

Innovation en termes d'accessibilité

Assassin's Creed Shadows

Atomfall

Doom: The Dark Ages

FC 26

South of Midnight

Games For Impact

Consume me

Despelote

Lost Records Bloom and Rage

South Of Midnight

Meilleur suivi

Marvel Rivals

No Man's Sky

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Meilleur soutien communautaire

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

HELLDIVERS 2

No Man's Sky

Meilleur jeu indépendant

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Meilleur premier jeu indépendant

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Meilleur jeu mobile

Destiny: Rising

Persona 5: The Phantom X

Wuthering Waves

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby

Meilleur jeu d'action

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Hades II

Ninja Gaiden 4

Shinobi: Art of Vengeance

Meilleur jeu d'action-aventure

Death Stranding 2

Ghost of Yōtei

Indiana Jones and the Great Circle

Hollow Knight: Silksong

Split Fiction

Meilleur RPG

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance II

The Outer Worlds 2

Monster Hunter Wilds

Meilleur jeu de combat

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City of the Wolves

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Meilleur jeu familial

Donkey Kong Bananza

LEGO Party!

LEGO Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing: CrossWorlds

Split Fiction

Meilleur jeu de simulation / stratégie

The Alters

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

Sid Meier's Civilization VII

Tempest Rising

Two Point Museum

Meilleur jeu de sports / course

FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing: CrossWorlds

Meilleur jeu multijoueur

ARC Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Nightreign

PEAK

Split Fiction

Meilleure adaptation

Minecraft le Film

Devil May Cry

The Last of Us: Season 2

Splinter Cell: Deathwatch

Until Dawn

Jeu le plus attendu

007 First Light

Grand Theft Auto VI

Marvel's Wolverine

Resident Evil Requiem

The Witcher IV

Meilleur créateur de contenu

Caedrel

Kai Cenat

MoistCr1TiKaL

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Meilleur jeu esport

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

VALORANT

Meilleur athlète esport

brawk

Chovy

f0rsakeN

Kakeru

Zywoo

MenaRD

Meilleure équipe esport

NRG

GEN.G

Team Falcons

Team Liquid PH

Team Vitality

Chaque année, l'événementest très attendu par les joueurs et les joueuses. Comme vous le savez, durant la cérémonie, qui est présentée par Geoff Keighley, de nombreuses annonces sont faites et des prix sont décernés, dont celui duPour cette édition 2025, qui a vécu une nouvelle année très riches en termes de sorties, les titres nommés dans la catégorie du « Jeu de l'année », qui clôturera l'événement, nous retrouvons sans surprise Clair Obscur: Expedition 33 qui part en grandissime favoris, accompagné de plusieurs outsiders tels que Death Stranding 2, Hades 2, Hollow Knight Silksong et Kingdom Come: Deliverance 2, ainsi que la surprise Donkey Kong Bananza.Toutefois, il va falloir patienter jusqu'au 11 décembre 2025 (dans la nuit du 10 au 11), date de la cérémonie des, pour découvrir lequel obtiendra le titre tant convoité.Mais, sans plus tarder, voici