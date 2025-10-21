Megabonk accueille une fonctionnalité très demandée avec sa dernière mise à jour

Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus
De nombreuses choses viennent d'être ajoutées dans Megabonk, permettant découvrir une carte, un personnage, une arme et bien d'autres choses.
À lire également
Megabonk : Tier list des personnages
Patch notes v1.0.17 de Megabonk
Résumé rapide
- Une carte complète avec brouillard de guerre a été ajoutée — vous pouvez désormais voir les zones explorées.
- Vous pouvez modifier l'opacité de vos projectiles et particules. Plus besoin de lunettes de soleil pour le late game.
Système
- Support DirectX 12 ajouté.
- DirectX 11 reste recommandé, mais si vous rencontrez des crashs, essayer en DX12 peut aider.
- Au lancement, une fenêtre Steam vous permettra de choisir entre les deux.
- Si elle ne s'affiche pas, redémarrez Steam.
- Attention : certaines options graphiques comme l'occlusion ambiante et le color grading sont désactivées sous DX12.
Gameplay
- Ajout d'un curseur d'opacité des particules et effets visuels dans les paramètres graphiques.
- Par défaut, le mode automatique est activé, ce qui suffira à la majorité des joueurs.
- Gardez à l'esprit que les projectiles transparents demandent un peu plus de puissance à votre PC, mais ce n'est notable que dans les phases de jeu très avancées avec des centaines de projectiles.
- Si l'écran devient illisible, vous pouvez augmenter la transparence (ou tout rendre invisible) pour un meilleur FPS.
- Le Tome d'argent peut maintenant être activé/désactivé.
- Les sanctuaires de recharge ont désormais une couleur différente sur la mini-carte.
- Correction d'un problème avec les Hero Sword et Corrupted Sword : la vitesse du projectile ne s'adaptait pas à sa taille.
- Les particules d'argent se déplacent plus vite lors de la dernière vague, pour que vous puissiez toujours les ramasser en courant.
Équilibrage
- Passif de Fox : Chance augmentée de 1 % → 2 % par niveau.
- Passif de Birdo : Gagne désormais +1 % de dégâts aériens par niveau.
- Passif de Buisson : Dégâts critiques augmentés de 0,5 % → 1 % par niveau.
- Les cibles parfaites apparaissent plus souvent, et leur explosion augmente désormais avec la taille du multiplicateur.
- Passif de Megachad : Gagne +2,5 % de dégâts à chaque "flex".
- Noelle gagne maintenant de la taille plutôt que de la durée par niveau, et un multiplicateur de dégâts par ennemi gelé (+0,02x par ennemi).
- → Exemple : 50 ennemis gelés = x2 de dégâts.
- Passif de Robinette : Plus fort en début et milieu de partie, mais les gains diminuent après 200 000 or.
- (Cette modification vise à diversifier les personnages en haut du classement, en attendant un futur équilibrage général.)
- Passif de Tête-de-dé : Récompenses améliorées, elles diminuent moins vite.
- (Avant, elles étaient divisées par deux au niveau 25, maintenant au niveau 50.)
- Passif de Calcium : Simplifié et amélioré.
- → Gagne +0,75 % de dégâts par niveau et +0,5 % de dégâts par 1 % de vitesse.
- Les dégâts augmentent progressivement à mesure que Calcium atteint sa vitesse maximale.
- Passif de l'Ogre : Dégâts augmentés de 1 % → 1,5 %.
- Poings américains : changent d'un bonus additif à un bonus plat, ce qui renforce la mise à l'échelle, et ils augmentent désormais la taille selon le nombre de piles.
- Cosmonaute ne subit plus de dégâts de chute.
- Poupée maudite : Peut maintenant maudire jusqu'à 5 ennemis au lieu d'un seul à chaque déclenchement (toutes les 1 seconde).
Autres changements
- Le thème de Calcium est maintenant plus long et plus intense.
- Le reset du classement se fera désormais 4 heures plus tôt chaque dimanche, pour simplifier la maintenance.
- Le jeu a été soumis à NVIDIA GeForce Now / Steam Cloud Play — il devrait y apparaître prochainement.
- Lorsque vous gagnez plusieurs niveaux à la fois, les statistiques sur la droite s'actualisent désormais à chaque amélioration choisie (au lieu d'attendre la fin).
Corrections de bugs
- Correction d'un bug où Shady Guy ne disparaissait pas après un achat.
- Correction d'un bug où les PV gagnés par montée de niveau n'apparaissaient pas dans le menu des stats (et ne fonctionnaient pas avec des objets comme le Beefy Ring).
- Correction d'un bug où le feu de camp ne disparaissait pas après avoir été « micro-ondé ».
- Si vous êtes près d'un coffre et obtenez assez d'argent pour l'acheter, le texte passe maintenant de rouge à blanc automatiquement.
- Correction d'un bug où Shattered Wisdom ne faisait pas de dégâts.
- Correction d'un bug où les objets infligeaient des dégâts pendant une pause.
- Correction (espérée) d'un bug où la musique s'arrêtait au début d'une partie.
- Correction d'un bug où bannir tous les objets épiques empêchait l'obtention d'objets légendaires.
- Correction d'un bug où le Tome du Chaos appliquait le multiplicateur de chance deux fois, rendant les bonus exponentiels.
- Correction d'un bug où certains joueurs ne pouvaient pas lancer le jeu à cause d'un menu bloqué.
commentaire (0)