Megabonk accueille une fonctionnalité très demandée avec sa dernière mise à jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 octobre 2025 à 10h56
Une deuxième mise à jour vient d'être publiée pour les joueurs de Megabonk, avec entre autres l'ajout d'une fonctionnalité qui était très demandée.
Megabonk accueille une fonctionnalité très demandée avec sa dernière mise à jour
Le développeur de Megabonk continue de travailler sur son jeu. S'il indique qu'il est difficile de répondre à toutes les attentes des joueurs, il essaye de faire au mieux en se concentrant sur les choses les plus importantes. C'est ainsi qu'il a ajouté un système de brouillard sur la carte pour voir quelles sont les parties que vous avez déjà visitées, mais aussi la gestion de l'opacité des projectiles, très utile en late game.

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Pour le reste, de nombreux équilibrages ont été effectués, pour rendre des personnages plus ou moins puissants. Des problèmes sont aussi corrigés. vedinad explique qu'il aimerait proposer une mise à jour de contenu la semaine prochaine, pour Halloween. Sinon, vous pouvez découvrir le patch notes de la mise à jour v1.0.17 de Megabonk ci-dessous.

Patch notes v1.0.17 de Megabonk

Résumé rapide 

  • Une carte complète avec brouillard de guerre a été ajoutée — vous pouvez désormais voir les zones explorées.
  • Vous pouvez modifier l'opacité de vos projectiles et particules. Plus besoin de lunettes de soleil pour le late game.

Système

  • Support DirectX 12 ajouté.
  • DirectX 11 reste recommandé, mais si vous rencontrez des crashs, essayer en DX12 peut aider.
  • Au lancement, une fenêtre Steam vous permettra de choisir entre les deux.
  • Si elle ne s'affiche pas, redémarrez Steam.
  • Attention : certaines options graphiques comme l'occlusion ambiante et le color grading sont désactivées sous DX12.

Gameplay

  • Ajout d'un curseur d'opacité des particules et effets visuels dans les paramètres graphiques.
  • Par défaut, le mode automatique est activé, ce qui suffira à la majorité des joueurs.
  • Gardez à l'esprit que les projectiles transparents demandent un peu plus de puissance à votre PC, mais ce n'est notable que dans les phases de jeu très avancées avec des centaines de projectiles.
  • Si l'écran devient illisible, vous pouvez augmenter la transparence (ou tout rendre invisible) pour un meilleur FPS.
  • Le Tome d'argent peut maintenant être activé/désactivé.
  • Les sanctuaires de recharge ont désormais une couleur différente sur la mini-carte.
  • Correction d'un problème avec les Hero Sword et Corrupted Sword : la vitesse du projectile ne s'adaptait pas à sa taille.
  • Les particules d'argent se déplacent plus vite lors de la dernière vague, pour que vous puissiez toujours les ramasser en courant.

Équilibrage

  • Passif de Fox : Chance augmentée de 1 % → 2 % par niveau.
  • Passif de Birdo : Gagne désormais +1 % de dégâts aériens par niveau.
  • Passif de Buisson : Dégâts critiques augmentés de 0,5 % → 1 % par niveau.
    • Les cibles parfaites  apparaissent plus souvent, et leur explosion augmente désormais avec la taille du multiplicateur.
  • Passif de Megachad : Gagne +2,5 % de dégâts à chaque "flex".
  • Noelle gagne maintenant de la taille plutôt que de la durée par niveau, et un multiplicateur de dégâts par ennemi gelé (+0,02x par ennemi).
    • → Exemple : 50 ennemis gelés = x2 de dégâts.
  • Passif de Robinette : Plus fort en début et milieu de partie, mais les gains diminuent après 200 000 or.
    • (Cette modification vise à diversifier les personnages en haut du classement, en attendant un futur équilibrage général.)
  • Passif de Tête-de-dé : Récompenses améliorées, elles diminuent moins vite.
    • (Avant, elles étaient divisées par deux au niveau 25, maintenant au niveau 50.)
  • Passif de Calcium : Simplifié et amélioré.
    • → Gagne +0,75 % de dégâts par niveau et +0,5 % de dégâts par 1 % de vitesse.
    • Les dégâts augmentent progressivement à mesure que Calcium atteint sa vitesse maximale.
  • Passif de l'Ogre : Dégâts augmentés de 1 % → 1,5 %.
  • Poings américains : changent d'un bonus additif à un bonus plat, ce qui renforce la mise à l'échelle, et ils augmentent désormais la taille selon le nombre de piles.
  • Cosmonaute ne subit plus de dégâts de chute.
  • Poupée maudite : Peut maintenant maudire jusqu'à 5 ennemis au lieu d'un seul à chaque déclenchement (toutes les 1 seconde).

Autres changements

  • Le thème de Calcium est maintenant plus long et plus intense.
  • Le reset du classement se fera désormais 4 heures plus tôt chaque dimanche, pour simplifier la maintenance.
  • Le jeu a été soumis à NVIDIA GeForce Now / Steam Cloud Play — il devrait y apparaître prochainement.
  • Lorsque vous gagnez plusieurs niveaux à la fois, les statistiques sur la droite s'actualisent désormais à chaque amélioration choisie (au lieu d'attendre la fin).

Corrections de bugs

  • Correction d'un bug où Shady Guy ne disparaissait pas après un achat.
  • Correction d'un bug où les PV gagnés par montée de niveau n'apparaissaient pas dans le menu des stats (et ne fonctionnaient pas avec des objets comme le Beefy Ring).
  • Correction d'un bug où le feu de camp ne disparaissait pas après avoir été « micro-ondé ».
  • Si vous êtes près d'un coffre et obtenez assez d'argent pour l'acheter, le texte passe maintenant de rouge à blanc automatiquement.
  • Correction d'un bug où Shattered Wisdom ne faisait pas de dégâts.
  • Correction d'un bug où les objets infligeaient des dégâts pendant une pause.
  • Correction (espérée) d'un bug où la musique s'arrêtait au début d'une partie.
  • Correction d'un bug où bannir tous les objets épiques empêchait l'obtention d'objets légendaires.
  • Correction d'un bug où le Tome du Chaos appliquait le multiplicateur de chance deux fois, rendant les bonus exponentiels.
  • Correction d'un bug où certains joueurs ne pouvaient pas lancer le jeu à cause d'un menu bloqué.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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