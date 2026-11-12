Meccha Chameleon rafle tout aux Golden Joysticks et humilie les plus gros blockbusters

Lors de la 44e édition des Golden Joystick Awards, le titre indépendant Meccha Chameleon a créé la surprise. Développé par seulement deux personnes, ce phénomène vidéoludique a remporté quatre récompenses, pulvérisant ainsi un record historique détenu jusqu'alors par des monuments du jeu vidéo.

Les Golden Joystick Awards célèbrent l'excellence dans l'industrie du jeu vidéo depuis 44 ans. Une longévité impressionnante qui a permis d'établir des records que l'on pensait intouchables. Pourtant, lors de la dernière cérémonie, un modeste projet indépendant a bouleversé toutes les attentes en raflant quatre trophées majeurs, inscrivant son nom dans l'histoire de l'événement.

Un triomphe absolu pour un duo de développeurs

Meccha Chameleon est le fruit du travail acharné de deux créateurs, Lemorion et Haganeiro. Conçu en l'espace de cinq petits mois, le titre s'est rapidement imposé comme l'un des plus grands succès commerciaux de l'année. Avec plus de 20 millions d'exemplaires écoulés en l'espace de quelques semaines, il surpasse les ventes de la plupart des grosses sorties de l'année, que ce soit Resident Evil Requiem ou Crimson Desert.

Lors de cette soirée mémorable, le jeu a remporté quatre récompenses, égalant ainsi le nombre de victoires du grand gagnant de la soirée, Resident Evil Requiem. Meccha Chameleon a dominé toutes les catégories dans lesquelles il était nommé, à l'exception du meilleur jeu PC, remporté par Crimson Desert. Ces quatre trophées lui permettent de devenir le jeu indépendant le plus titré lors d'une seule et même cérémonie des Golden Joysticks.











Des concurrents de taille laissés sur la touche

Pour atteindre ce sommet, le duo a dû affronter des adversaires redoutables. Meccha Chameleon a remporté le prix du meilleur jeu multijoueur face à Marathon, Valheim et ARC Raiders. Il a également décroché le titre de meilleur jeu indépendant auto-édité devant Mewgenics et Cairn, ainsi que le choix des développeurs en battant Mortal Shell 2 et Orbitals. La consécration s'est achevée avec le prix du choix des streamers.

Le précédent record pour un jeu indépendant était fixé à deux récompenses en une soirée. Il était partagé par des œuvres très appréciées, notamment Hollow Knight : Silksong, Balatro, Cult of the Lamb, Hades et Outer Wilds.

Bien que Baldurs Gate 3 et Clair Obscur: Expedition 33 aient remporté sept prix en une soirée, leur statut de jeu indépendant reste largement contesté par l'industrie, laissant à Meccha Chameleon le véritable record.

Capcom et The Witcher 3 marquent également l'histoire

Meccha Chameleon ne fut pas le seul à briller. Grâce à sa victoire dans la catégorie du meilleur remake ou remaster, The Witcher 3: Wild Hunt est devenu le jeu le plus récompensé de toute l'histoire de la cérémonie, cumulant un total de dix trophées.

De son côté, Capcom a vécu une soirée exceptionnelle. Pragmataa été salué pour le meilleur acteur dans un second rôle, tandis que Onimusha: Way of the Sword a remporté le prix du meilleur design sonore. Enfin, Resident Evil Requiem s'est arrogé le titre prestigieux de jeu de l'année. Capcom a logiquement été couronné studio de l'année avec 57 % des votes, écrasant Nintendo, HouseHouse et Square Enix.