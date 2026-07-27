Meccha Chameleon est enfin sécurisé après les virus du Steam Workshop

Le jeu phénomène Meccha Chameleon a récemment été la cible de pirates via des cartes du Steam Workshop. Les développeurs assurent que le titre est désormais sécurisé, et que le serveur Discord est de retour à la normal, après avoir été compromis ces derniers jours. Retour sur un incident qui rappelle l'importance de la prudence lors du téléchargement de mods.

Le succès fulgurant de Meccha Chameleon a attiré l'attention de personnes malveillantes. Depuis quelques jours, la communauté du jeu est en alerte suite à la découverte de logiciels malveillants dissimulés dans certaines cartes personnalisées du Steam Workshop. Si la situation est maintenant résolue, l'incident a pris des proportions inattendues.

Une faille dans le Steam Workshop

L'affaire a débuté lorsqu'un utilisateur de Reddit (via Medium) a révélé que plusieurs cartes du Steam Workshop, notamment Laser Tag Neon et Chroma Grid Arena, hébergeaient des chaînes de distribution de logiciels malveillants. Ces découvertes ont immédiatement poussé le studio de développement Lemorion à mener l'enquête. L'objectif était de comprendre comment ces fichiers compromis pouvaient infecter les machines des joueurs via de simples mods.











Cependant, cette investigation a pris une tournure dramatique pour l'équipe de développement. En tentant d'analyser et de corriger le problème lié à ces cartes piégées, l'ordinateur d'un ingénieur système a été infecté. Cette machine de test a permis au pirate de contourner la double authentification Discord de l'employé, lui donnant ainsi un accès total au serveur officiel du jeu.

Le Discord officiel pris en otage

Une fois aux commandes, le pirate a banni les membres du personnel et a commencé à diffuser de fausses informations. Des messages alarmistes affirmaient que la dernière mise à jour du jeu contenait un cheval de Troie et demandaient aux utilisateurs de suivre des instructions précises pour s'en débarrasser. Le studio a rapidement démenti ces allégations.

Cette déclaration a été faite uniquement pour provoquer la panique et tromper les joueurs. Même si un pirate tentait de modifier le jeu, l'infrastructure de Steam empêche quiconque de publier une mise à jour simplement en compromettant un PC.

Bien que tout soit rentré dans l'ordre sur Discord, comme cela vient d'être communiqué, rappelons qu'il ne faut cliquer sur aucun lien présent sur le serveur actuel, sauf s'il émane d'un membre du studio ou du staff.

Un correctif déployé et des joueurs rassurés

Face à cette crise, le studio a réagi promptement. La sortie de la mise à jour 3.2.0 vient corriger la vulnérabilité exploitée par les cartes du Steam Workshop. Selon les développeurs, appuyés par l'assistance Steam, il est désormais impossible d'exécuter des fichiers non liés au jeu, tels que des logiciels malveillants. Le titre en lui-même reste donc parfaitement sûr.

Malgré tout, la prudence reste de mise. Il est vivement conseillé de ne télécharger que des cartes populaires bénéficiant d'une base de joueurs établie. Les créations provenant de comptes Steam très récents ou dont les commentaires sont désactivés doivent être évitées. Cet incident rappelle que le téléchargement de contenu généré par les utilisateurs comporte toujours une part de risque, même sur les plateformes les plus encadrées.