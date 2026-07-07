Meccha Chameleon est envahi par les tricheurs, qui viennent gâcher la fête

Le succès colossal du jeu indépendant Meccha Chameleon attire inévitablement les tricheurs. Face à l'utilisation d'outils de peinture automatique pour se camoufler illégalement, la communauté s'organise. Des joueurs n'hésitent plus à sacrifier leur propre partie pour dénoncer ces tricheurs avec une ingéniosité réjouissante.

Avec plus de 15 millions de joueurs rassemblés dès son premier mois d'exploitation, le titre indépendant Meccha Chameleon s'impose comme un véritable phénomène vidéoludique. Ce jeu multijoueur, basé sur le cache-cache et la créativité, demande aux participants de peindre grossièrement leur personnage pour se fondre dans le décor. Malheureusement, cette immense popularité a rapidement attiré une frange de joueurs malintentionnés, prêts à tout pour gagner sans le moindre effort.

Un logiciel de peinture automatique qui ruine l'expérience

Au cœur du problème se trouve un outil de triche baptisé « auto-paint » par la communauté. Des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux montrent le fonctionnement de ce programme illicite. Le logiciel scanne l'environnement du joueur et reproduit les motifs sur le personnage de manière millimétrée, ligne par ligne. Le résultat offre un camouflage parfait, impossible à reproduire manuellement par un joueur honnête.

Cette pratique détruit l'essence même de Meccha Chameleon. Le charme du jeu réside justement dans la maladresse des camouflages et dans les tentatives désespérées de se cacher avec des couleurs approximatives. Face à cette triche évidente, la frustration monte au sein de la communauté, d'autant plus que le jeu ne propose aucun enjeu compétitif majeur en dehors de quelques classements purement symboliques.











La résistance s'organise en pleine partie

Cependant, ce système de triche possède une faiblesse majeure : le processus de peinture automatique est particulièrement lent. Cette lenteur offre une fenêtre d'action aux autres participants, et certains ont décidé de prendre les choses en main. Une vidéo partagée sur TikTok par l'utilisateur thatsjustunreal illustre parfaitement cette nouvelle forme de justice communautaire.

Dans cet extrait, deux joueurs honnêtes découvrent un tricheur en train d'utiliser le logiciel de scan. Plutôt que de se laisser faire ou quitter la partie, ces justiciers improvisés sacrifient leur propre victoire. Ils se peignent de gigantesques flèches rouges sur le corps et se placent de chaque côté du tricheur.

Cette technique de dénonciation ingénieuse a forcé le tricheur à fuir son emplacement idéal, ruinant ainsi son camouflage automatique. Bien que le petit studio de développement derrière Meccha Chameleon risque d'avoir des difficultés à éradiquer complètement ce phénomène, la réaction de la communauté prouve un attachement profond aux valeurs du jeu. D'autres tricheurs utilisent également un AIM Bot en tant que chasseur, ce qui gâche là aussi la partie.

Les développeurs n'ont pour le moment rien annoncé, mais nul doute qu'ils prennent le sujet très au sérieux, et tenteront de limiter les tricheurs rapidement.