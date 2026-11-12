Crimson Desert se distingue aux Golden Joysticks Awards et remporte le prix de jeu PC de l'année

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 novembre 2026 à 10h40
Lors de la cérémonie des Golden Joysticks Awards 2026, Crimson Desert est reparti avec une distinction, soit celle de jeu PC de l'année.
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Crimson Desert se distingue aux Golden Joysticks Awards et remporte le prix de jeu PC de l'année

Durant la cérémonie des Golden Joysticks Awards de cette année 2026, qui a eu lieu le 11 novembre dernier, différents prix/distinctions ont été remis aux jeux nommés dans les diverses catégories. Le jeu d'aventure en monde ouvert de Pearl Abyss, Crimson Desert, était, bien évidemment, en lice et a même remporté le prix de jeu PC de l'année.

Crimson Desert obtient le prix de jeu PC de l'année aux Golden Joysticks Awards 2026

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En effet, comme annoncé par Pearl Abyss sur le compte Twitter/X du jeu, Crimson Desert a obtenu le prix de jeu PC de l'année 2026 lors de la 44ème édition des Golden Joysticks Awards. Une très belle distinction pour l'œuvre vidéoludique de Pearl Abyss qui a rassemblé de très nombreux joueurs et joueuses, depuis son lancement. Bien qu'il fût également en lice pour être le Jeu de l'année aux Golden Joysticks Awards 2026, c'est le dernier opus de la franchise Resident Evil qui est reparti avec ladite distinction. 

Évidemment, à la suite de l'annonce, Pearl Abyss a dit quelques mots et a notamment déclaré : « Nous sommes incroyablement honorés d'avoir remporté le prix du jeu PC de l'année aux Golden Joysticks. Un immense merci à notre incroyable communauté. Votre soutien a rendu cela possible. Nous n'aurions pas pu y arriver sans vous ». 

Il y a de fortes chances que Crimson Desert remporte un prix ou plusieurs durant la cérémonie des Game Awards 2026, qui se tiendra le 10 décembre prochain. Toutefois, pour le savoir, il va falloir encore patienter quelques semaines.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Crimson Desert est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre possède également un DLC, nommé The Charting the Unknown.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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