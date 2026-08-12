Meccha Chameleon continue de tout écraser, et franchit un nouveau cap historique

Le monde du jeu vidéo traverse une crise majeure, mais un titre indépendant vient bousculer toutes les certitudes. Développé par seulement deux personnes, Meccha Chameleon vient de franchir un cap de ventes historique, s'imposant comme l'un des plus grands succès commerciaux de tous les temps.

Meccha Chameleon est sans conteste l'anomalie vidéoludique majeure de l'année 2026. Ce titre indépendant a rapidement surpassé toutes les superproductions de 2026, que ce soit Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6 ou Crimson Desert. Propulsé au sommet des classements Steam lors des soldes estivales, il est devenu le jeu le plus vendu de l'année. Et cette dynamique spectaculaire ne montre aucun signe de ralentissement. Les développeurs viennent d'annoncer un chiffre vertigineux confirmant sa place dans l'histoire du médium.

Un succès fulgurant face aux géants de l'industrie

Alors que les grandes entreprises continuent de licencier leur personnel et de fermer des studios dans une quête souvent vaine du prochain succès en tant que service, des œuvres comme Meccha Chameleon rappellent une vérité fondamentale. Les joueurs cherchent avant tout à s'amuser, sans avoir l'impression d'être constamment sollicités financièrement.

Ce titre japonais inspiré du jeu de cache-cache et de Prop hunt, conçu par un duo de créateurs sous le pseudonyme lemorion_1224, s'est écoulé à vingt millions d'exemplaires en seulement deux mois. Cette performance exceptionnelle le place directement aux côtés des plus grands mastodontes de l'industrie.











Il est toujours complexe d'établir un classement exact, puisque les éditeurs communiquant leurs chiffres à des moments différents. Mais peu de jeux ont réussi à écouler 20 millions d'exemplaires en deux mois.

Dans le cercle très fermé des lancements historiques

Pour mesurer l'ampleur de l'exploit, il suffit de regarder les autres records. Black Myth: Wukong a écoulé vingt millions d'unités lors de son premier mois, tandis que Palworld a séduit vingt-cinq millions de joueurs en deux mois, bien aidé par le Xbox Game Pass. Ensuite, la compétition devient plus serrée.

Pokémon Écarlate et Violet a probablement fait mieux avec dix-huit millions de copies le premier mois. En revanche, Tears of the Kingdom a mis environ deux mois pour atteindre dix-huit millions. D'autres succès colossaux ont été beaucoup plus lents pour franchir ce cap symbolique. Cyberpunk 2077 a mis près de deux ans pour atteindre les vingt millions quand Elden Ring a nécessité environ un an, et Hogwarts Legacy a attendu dix mois pour réaliser cette même performance.

Une recette simple portée par la communauté

Ce triomphe s'explique par plusieurs facteurs. Le jeu affiche un prix très abordable et cumule plus de 40 000 évaluations très positives sur Steam. La communauté des moddeurs s'en est emparée, ajoutant des milliers de cartes inédites pour enrichir l'expérience. Les mécaniques de camouflage permettent aux joueurs de se fondre parfaitement dans les décors, reproduisant des environnements complexes avec une grande précision.

Les créateurs de contenu ont largement contribué à cette popularité fulgurante. De nombreux vidéastes ont mis en avant le titre, et certaines cachettes ingénieuses sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Et jouer avec ses amis permet assurément de passer un bon moment. Pour l'heure, le titre reste une exclusivité PC via Steam, et aucune information n'a filtré concernant un éventuel portage sur console.