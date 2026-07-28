Meccha Chameleon confirme son succès et concurrence même Fortnite

Le jeu indépendant Meccha Chameleon est devenu un véritable phénomène mondial. En juin, ce jeu de cache-cache multijoueur a généré plus de revenus sur PC que n'importe quel autre titre, à l'exception de Fortnite, prouvant une nouvelle fois la puissance virale des petites productions.

Disponible depuis le mois de juin, Meccha Chameleon est très vite devenu l'un des jeux les plus populaires de l'année, aussi bien en termes de ventes qu'en termes de critiques. De nombreux joueurs se sont lancés dans l'expérience, très simple, qui demande de se cacher ou d'être la personne qui les cherche. Un peu plus d'un mois après son lancement donc, Meccha Chameleon signe un mois de juin incroyable, le plaçant parmi les jeux les plus rentables sur la période, seulement dépassé par un free-to-play ultra populaire.

Un succès commercial fulgurant

Devenir viral est sans doute la meilleure chose qui puisse arriver à un jeu indépendant. Nous avons déjà assisté à ce genre d'explosion médiatique par le passé avec des titres comme Among Us, Lethal Company ou encore Peak. Aujourd'hui, c'est au tour de Meccha Chameleon de connaître une ascension foudroyante. Ce jeu, qui propulse le classique mode du cache-cache à un tout autre niveau, s'impose sans difficulté comme le plus grand candidat de l'année 2026 dans cette catégorie.











Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le titre s'est écoulé à sept millions d'exemplaires au cours de ses deux premières semaines d'exploitation, avant d'atteindre le cap impressionnant des quinze millions de copies vendues en un mois seulement. Cette performance exceptionnelle en fait le jeu le plus rapidement vendu de 2026. Si cette dynamique se maintient, il y a de fortes chances qu'il conserve ce statut, du moins jusqu'à la sortie de GTA 6 qui devrait écouler des dizaines de millions de copies.

Des revenus colossaux malgré un prix mini

Sans surprise, avec un tel volume de ventes, le jeu a généré des revenus massifs. Selon les données partagées par le cabinet d'analyse Newzoo, Meccha Chameleon s'est hissé à la deuxième place des jeux PC ayant généré le plus de revenus en juin 2026. Il se place ainsi juste derrière l'indétrônable Fortnite. Ce qui rend cette statistique véritablement fascinante, c'est le modèle économique du jeu indépendant. Proposé à seulement 6,15 €, soit un montant inférieur au plus petit pack de monnaie virtuelle disponible chez son concurrent direct, le titre parvient tout de même à rivaliser financièrement avec les plus grands acteurs de l'industrie.

L'écosystème du jeu sur PC a connu plusieurs bouleversements le mois dernier. Si Fortnite occupait seulement la troisième place en mai, le lancement de la nouvelle saison de son septième chapitre lui a permis de rebondir directement au sommet du classement. À l'inverse, le grand gagnant du mois de mai, Forza Horizon 6, a chuté de cinq places après que l'effervescence de son lancement soit retombée. Au-delà de l'exploit de Meccha Chameleon, le top 10 mensuel a accueilli d'autres visages familiers et de nouvelles entrées remarquées. Marvel Rivals et The Sims 4 ont maintenu de solides performances, tandis que Dead By Daylight a réalisé une progression spectaculaire en grimpant de seize places, porté par les célébrations de son dixième anniversaire.

La rançon de la gloire

Malheureusement, une popularité soudaine sur la plateforme de Valve attire inévitablement les opportunistes. Il y a peu, l'immense succès de Meccha Chameleon a engendré la conséquence prévisible de tout phénomène viral. Une copie flagrante, générée rapidement à l'aide de l'intelligence artificielle, a fait son apparition sur les boutiques numériques, allant jusqu'à utiliser le même nom dans certaines régions du monde. De même, certaines cartes du Steam Workshop étaient infectées par un virus, mais ce souci a également été corrigé.

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Meccha Chameleon est disponible sur PC, via Steam. Aucun portage sur console n'a été prévu, et il n'existe aucune version mobile.